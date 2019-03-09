　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

最狂議會！印度議員爆氣直接「脫皮鞋」痛毆民代7下

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）聖卡比爾納加爾縣政府（Sant Kabir Nagar district）6日召開建築工程會議，但與會的兩名議會人員卻突然發生爭吵，其中一人氣不過，更是當場脫下鞋子，猛敲另一人臉部與頭部，整個過程全被在場媒體拍了下來，影片流出後隨即引發熱議。據悉，鞋子在印度當地被視為不潔之物，拿鞋子打人更是大不敬。

綜合外媒報導，同屬印度人民黨的國會議員崔派西（Sharad Tripathi）與北方邦議會議員巴格爾（Rakesh Singh Baghel ）6日在會議當時大打出手。整齣鬧劇的起因疑似是因為崔派西不滿自己的名字沒有被列入新修的一條道路的竣工名牌上，因此與巴格爾發生衝突，過程中氣得當場在會議室內脫下皮鞋，伸手抓住巴格爾的其中一隻手，不讓他反抗，隨後便開始以皮鞋猛敲巴格爾的頭與臉部共7下，態度十分囂張。

一旁的與會人士嚇得馬上衝上前勸架，而在場的攝影記者則是忙著將這「荒唐」的一刻記錄下來。發生衝突的兩人被架開後，仍然持續的隔空飆罵。事發後，崔派西與巴格爾更是繼續對外公開互罵，崔派西先是踢爆，巴格爾因為涉及不法行為才能取得建造合約，而巴格爾則反嗆，崔派西從頭到尾都沒有參與道路工程，卻要求把名字列入竣工名牌內。

ET快訊
臨櫃存3萬被要求用ATM　銀行員嗆「又不是80歲老人」網怒了
獨家影片／江倩齡爆頭慘死！最後在台身影曝光惹淚崩
批韓國瑜「連8騙」　苦苓：什麼時候才肯說老實話？

關鍵字：東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最狂議會！印度議員爆氣直接「脫皮鞋」痛毆民代7下

峇里島遇車禍「醫療費93萬」！他慶幸投保「晚鳥」旅平險：不然情況更糟

沙門洞組飛彈火箭？平壤郊外基地有動靜　美媒：北韓恐準備試射

「打死我也不意外！」美餐廳爆搶蟹腳火併　夾子盤子當武器

回來了！SpaceX可載人「龍飛船2號」降落佛州海岸 　歐巴馬：恭喜成真

貨船撞橋監視器畫面曝光！釜山大橋秒現「5m裂痕」…船長喝超醉

慟！老翁見家門前「有遊民睡覺」　近看才知是獨子跳樓倒血泊

挽回國際形象！路透：華為打造公關團隊…年薪600萬挖角資深記者

來不及見父最後一面！巴西悲情男爬墳「說再見」....無奈卡洞內GG了

電源線也防！　日經：美商要求台廠產線撤出大陸

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

劉寅娜「一直想邪惡的事」　李棟旭撲上去親親：是這種嗎＞／／／＜

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

最狂議會！印度議員爆氣直接「脫皮鞋」痛毆民代7下

峇里島遇車禍「醫療費93萬」！他慶幸投保「晚鳥」旅平險：不然情況更糟

沙門洞組飛彈火箭？平壤郊外基地有動靜　美媒：北韓恐準備試射

「打死我也不意外！」美餐廳爆搶蟹腳火併　夾子盤子當武器

回來了！SpaceX可載人「龍飛船2號」降落佛州海岸 　歐巴馬：恭喜成真

貨船撞橋監視器畫面曝光！釜山大橋秒現「5m裂痕」…船長喝超醉

慟！老翁見家門前「有遊民睡覺」　近看才知是獨子跳樓倒血泊

挽回國際形象！路透：華為打造公關團隊…年薪600萬挖角資深記者

來不及見父最後一面！巴西悲情男爬墳「說再見」....無奈卡洞內GG了

電源線也防！　日經：美商要求台廠產線撤出大陸

來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子

電競飯店能「住宿＋吃雞」成90後最愛　每天入住率達七成

U12世界盃726台南開打　愛爾達獨家轉播

10日單挑三字經　統促黨酸「館長嚇到出國避風頭」

這三人網路聲量超越韓國瑜　王浩宇：韓神即將下神壇？

獨／查辦盜採砂石卻遲遲未還已查扣機具　警察要賠194萬

免吃驚！台銀大陸踩雷可望收回　對陸企放款持續審慎

Stussy春夏新品推限定T！以經典黑白香奈兒致敬老佛爺

男告白手機慘摔壞！維修員「一句話」神助攻…學妹羞認了

中職／各隊砸錢簽洋投　蔗總：水準不輸日韓職

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

國際熱門新聞

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動..

男童破傷風住院57天　帳單25..

比特犬攻擊母女　勇男救命遭咬死

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮..

《飛狼》男主角詹麥可文生去世

妹半身燙傷被丟包　5歲哥冒雨求..

高中生存錢2年送好友電動輪椅

牧師秀「水上行走」...慘遭3..

「父子均安」大鬍子情侶懷孕生產..

時空旅人神秘拍肩　他躲過死神召..

婦患罕病「全臉變形」被逼與狗睡

即／菲律賓外海深夜規模6.2地..

墳裡傳叫聲！管理員急報警揭恐怖..

裸體瑜伽教你：裸在人群也很自在

更多熱門

相關新聞

家門前有遊民睡覺　近看竟是獨子倒血泊

馬來西亞檳城一名老翁8日下午返家時，意外看到一名遊民在自家公寓門前睡覺，正想上前叫醒對方時，才驚覺倒在地上的人竟是倒臥血泊的親生兒子，早已沒有生命跡象。據悉，老翁的獨生子疑似因不堪長期照顧中風母親的壓力，才會選擇從住家公寓的14樓一躍而下，了斷自己的性命。

大馬奶爸帶小兒子飛台灣送驚喜！

婦患罕病「全臉變形」被逼與狗睡

貧父賣房賣咖啡　供2女美國留學

拿水瓶裝清潔劑　女兒好友「借喝」慘死

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」

開Vios撞樹爆頭慘死！女星血跡沾滿椅墊

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

這群人拋震撼彈　宣布「大消息」

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

假失竊真詐保！惡男判1年半

更多

最夯影音

更多

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面