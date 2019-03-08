▲探討自拍現象、觀眾席沒椅子！旅歐舞者李貞葳在台演出《不要臉》所有場次完售。（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

現代人透過社群平台上傳個人自拍，不免套上濾鏡、美顏美肌一番，尋求按讚認同、獲取滿足和慰藉，不過這樣的現象也反映出人們內心的孤寂與匱乏，有時彷彿不認同自己本來的面貌，「不要自己本來的臉」。曾經旅歐的台灣舞者李貞葳，3月8日至10日即將在台北國家戲劇院實驗劇場，化身為網紅獨舞演出《不要臉》，甚至讓觀眾在劇場中自由移動，跟表演者之間沒有界線，觀眾就像直接進入直播秀的虛擬空間中。

舞作的最初構想正是來自對「自拍文化」的探索，以《不要臉》來命名有許多意涵，李貞葳認為「臉」是陌生人辨識彼此的方式，具有強大的符號與象徵，也是最具體的名片。她坦言，「關於自拍這件事，我的確是帶著批判的角度」，但她同時也想探索自拍的行為動機，人們可能是為了尋求認同，或抒解內心孤寂與疏離感，透過他人「按讚」獲取滿足與慰藉，因此希望透過舞作，反映社群平台與自拍文化的種種現象。

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▲▼李貞葳化身為網紅，邀請觀眾在劇場裡自由走動。



在表演中，她將化身為一個渴望獲取觀眾目光的網紅，特別的是，觀眾席當中並無架設座椅，打破劇場「第四面牆」，李貞葳希望邀請觀眾在劇場中自由移動，宛如「走進」螢幕與鏡頭裡，直接踏入網紅的現實世界。觀眾可以選擇在這個空間自由走動或靜靜觀察，可以近距離觀看表演者，也可保持疏離旁觀一切。

美國普普藝術大師安迪・沃荷(Andy Warhol)曾經說過「在未來，每個人都有15分鐘成名的機會，每個人都能在15分鐘內出名」，現在這句話已然成真，社群平台使每個人都可以透過鏡頭、直播揭露自我，藉以成名。然而鏡頭所呈現的一切便是真實嗎？特寫鏡頭放大了人們想呈現的角度與部位，一線之隔的鏡頭外，是否有更多不願揭露的自我？所謂的自我揭露又有多少的誠實？能反映多少整體的真相？李貞葳在作品中透過現場即時拍攝投影的運用，反映了這樣的情況。

▲李貞葳曾被《紐約時報》讚美為「充滿魅力的獨舞者」。

旅居歐洲的李貞葳，一直是台灣備受矚目的舞者，2010年李貞葳與以色列巴希瓦現代舞團回台演出《十載精彩》，絕佳的身體展現性，充滿爆發力的肢體特色，極具豐富感染力。她是編舞家歐哈‧纳哈林眼中「最迷人的舞者之一」、紐約時報曾說她是「充滿魅力的獨舞者」。

此次《不要臉》作品在國家戲劇院實驗劇場演出，目前所有場次已經全數完售，也提醒購票觀眾朋友準時前來欣賞，本節目採用開放式舞臺，建議輕裝前來欣賞，前台備有寄物空間也歡迎觀眾利用。

▲此次《不要臉》作品所有場次已經全數完售。