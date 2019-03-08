　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

探討自拍現象、觀眾席沒椅子！旅歐舞者李貞葳在台演出《不要臉》

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 探討自拍現象、觀眾席沒椅子！旅歐舞者李貞葳在台演出《不要臉》（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

▲探討自拍現象、觀眾席沒椅子！旅歐舞者李貞葳在台演出《不要臉》所有場次完售。（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

現代人透過社群平台上傳個人自拍，不免套上濾鏡、美顏美肌一番，尋求按讚認同、獲取滿足和慰藉，不過這樣的現象也反映出人們內心的孤寂與匱乏，有時彷彿不認同自己本來的面貌，「不要自己本來的臉」。曾經旅歐的台灣舞者李貞葳，3月8日至10日即將在台北國家戲劇院實驗劇場，化身為網紅獨舞演出《不要臉》，甚至讓觀眾在劇場中自由移動，跟表演者之間沒有界線，觀眾就像直接進入直播秀的虛擬空間中。

舞作的最初構想正是來自對「自拍文化」的探索，以《不要臉》來命名有許多意涵，李貞葳認為「臉」是陌生人辨識彼此的方式，具有強大的符號與象徵，也是最具體的名片。她坦言，「關於自拍這件事，我的確是帶著批判的角度」，但她同時也想探索自拍的行為動機，人們可能是為了尋求認同，或抒解內心孤寂與疏離感，透過他人「按讚」獲取滿足與慰藉，因此希望透過舞作，反映社群平台與自拍文化的種種現象。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 探討自拍現象、觀眾席沒椅子！旅歐舞者李貞葳在台演出《不要臉》（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

▲▼李貞葳化身為網紅，邀請觀眾在劇場裡自由走動。 

▲▼ 探討自拍現象、觀眾席沒椅子！旅歐舞者李貞葳在台演出《不要臉》（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

在表演中，她將化身為一個渴望獲取觀眾目光的網紅，特別的是，觀眾席當中並無架設座椅，打破劇場「第四面牆」，李貞葳希望邀請觀眾在劇場中自由移動，宛如「走進」螢幕與鏡頭裡，直接踏入網紅的現實世界。觀眾可以選擇在這個空間自由走動或靜靜觀察，可以近距離觀看表演者，也可保持疏離旁觀一切。

美國普普藝術大師安迪・沃荷(Andy Warhol)曾經說過「在未來，每個人都有15分鐘成名的機會，每個人都能在15分鐘內出名」，現在這句話已然成真，社群平台使每個人都可以透過鏡頭、直播揭露自我，藉以成名。然而鏡頭所呈現的一切便是真實嗎？特寫鏡頭放大了人們想呈現的角度與部位，一線之隔的鏡頭外，是否有更多不願揭露的自我？所謂的自我揭露又有多少的誠實？能反映多少整體的真相？李貞葳在作品中透過現場即時拍攝投影的運用，反映了這樣的情況。

▲▼ 探討自拍現象、觀眾席沒椅子！旅歐舞者李貞葳在台演出《不要臉》（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

▲李貞葳曾被《紐約時報》讚美為「充滿魅力的獨舞者」。

旅居歐洲的李貞葳，一直是台灣備受矚目的舞者，2010年李貞葳與以色列巴希瓦現代舞團回台演出《十載精彩》，絕佳的身體展現性，充滿爆發力的肢體特色，極具豐富感染力。她是編舞家歐哈‧纳哈林眼中「最迷人的舞者之一」、紐約時報曾說她是「充滿魅力的獨舞者」。

此次《不要臉》作品在國家戲劇院實驗劇場演出，目前所有場次已經全數完售，也提醒購票觀眾朋友準時前來欣賞，本節目採用開放式舞臺，建議輕裝前來欣賞，前台備有寄物空間也歡迎觀眾利用。

▲▼ 探討自拍現象、觀眾席沒椅子！旅歐舞者李貞葳在台演出《不要臉》（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

▲此次《不要臉》作品所有場次已經全數完售。

ET快訊
快訊／郭宗坤轉加護病房！血塊疑掉出心室惡化
快訊／地牛翻身！台東5.7地震　「突然震一下」
壯男游愛河三鐵700公尺溺斃！最後身影曝光
陪愛紗回日本…「看她開心就幸福」男伴曝光　網哭：好好照顧她
醫界女神合照柯文哲　網圈亮點「鬼手摟阿伯腰」秒嚇抖：生靈來了
快訊／桃園機場大停電！傳有人受困電梯

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？

蔡英文推薦習近平「好好讀這些書」　感觸：台灣精采因為充滿巨大挑戰！

未開賣就加演！吳念真《人間條件二》13年前原班人馬回歸

《還願》正妹配音員陳品伶歌聲曝光！音樂劇MV讓網驚：被圈粉了

瘋狂課金！消基會轟7成手遊未公布「轉蛋開箱機率」　熱門遊戲竟上榜

要求外送飲料再幫收衣服　霸氣老闆嗆走奧客：我是你請的嗎？

《教師法》修法是「踐踏教師專業」　全教產批教育部毁損教師權益

合歡山、雪山都飄雪了！雪迷開心直播、山友分享「雪花紛飛」影片

叫我證照王！　南華大學陳德中身擁14張金融證照

快訊／地牛翻身！台東5.2地震　「突然震一下」

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

瘋狂課金！消基會轟7成手遊未公布「轉蛋開箱機率」　熱門遊戲竟上榜

要求外送飲料再幫收衣服　霸氣老闆嗆走奧客：我是你請的嗎？

《教師法》修法是「踐踏教師專業」　全教產批教育部毁損教師權益

合歡山、雪山都飄雪了！雪迷開心直播、山友分享「雪花紛飛」影片

叫我證照王！　南華大學陳德中身擁14張金融證照

快訊／地牛翻身！台東5.2地震　「突然震一下」

2015年就在做非洲豬瘟防疫　韓國學者：教育人民是最簡單的方式

1.5萬情侶照變16萬婚紗照！店家派3業務強推銷　他秒負債12萬：無法走出店

1歲半追平5歲表哥！老媽一看秒懂「阿嬤神秘力量」　笑曝：每餐都一碗公

交通委員會考察林佳龍提早走　林姿妙大喊：你等等

岡山庭園餐廳大草坪和水管屋包廂！必吃脆皮多汁烤雞

第2屆「一帶一路」論壇4月北京舉行　王毅：堅持共商共建共享原則

瘋狂課金！消基會轟7成手遊未公布「轉蛋開箱機率」　熱門遊戲竟上榜

蘇貞昌拚治安！「鬥毆換警察局長」　葉毓蘭：嘴砲治國

要求外送飲料再幫收衣服　霸氣老闆嗆走奧客：我是你請的嗎？

停車場變保齡球道！雨夜失控連撞3車　小鴨驚險進溝卡空中

PK林奕華成「朱韓角力」　王欣儀：別讓外界操作「太陽之爭」

警察淪特種行業保全！　葉毓蘭嗆蘇貞昌：除嘴砲治國還剩什麼

《教師法》修法是「踐踏教師專業」　全教產批教育部毁損教師權益

中美競爭是正常現象！王毅：希望美方摒棄零和思維

生活熱門新聞

1元「福田水餃」回高雄4個月熄..

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去..

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒..

10℃「冷風帶暴雨」狂灌　下一..

約砲碰上黑人　台妹戰4次想死了

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只..

12歲女童等換心　媽淚：不敢告..

酒駕講師備殯葬片撂狠話　76人..

6縣市大雨特報　桃園10.2度

華航推超殺優惠單程只要4000..

金牛男照三餐問候！雙子女「憋超..

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢..

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　..

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！宣布終止合作

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

台南女大生跳9樓亡　他犯忌墜輪迴崩潰

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

10℃「冷風帶暴雨」狂灌　下一波降雨時間曝光

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面