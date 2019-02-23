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社會 社會焦點 保障人權

國中生拉椅子害單親女同學脊椎骨折　家屬淚控：至少復健5年

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記者黃翊婷／綜合報導

新竹市林姓少年2016年11月就讀某國中時，看到李姓女同學走進教室，一時興起惡作劇突然拉開椅子，導致對方脊椎骨折，除了必須進行長期的復健外，甚至還有癱瘓的可能。李家不滿林家事後不聞不問，氣得提告求償90萬的醫藥費和80萬精神慰撫金，最後法官判賠32萬7438元。

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲林姓少年對女同學惡作劇，趁著對方坐下時突然拉開椅子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

李姓少女的親人指控，孩子事發時才15歲，正值青春花樣年華，人生才正要進入精彩的階段，卻因為同學的惡作劇受到終身性的傷害，不僅得長期復健，還嚴重影響到行動及生活起居，甚至有癱瘓的疑慮，加上又是單親家庭，經濟並不寬裕，無辜受害除了對家中經濟造成壓力，還會連帶影響到往後的求職條件，對一個年輕女孩來說是很大的打擊。

李家人強調，孩子脊椎骨折，林家人明明知道傷勢嚴重卻不聞不問，也沒有表達歉意，實在令人心寒，這才決定提告討公道，求償90萬元的醫藥費和80萬元的精神慰撫金。

▲▼沉思,思考,女孩,眼鏡,畫,牆。（圖／翻攝自pixabay）

▲李姓少女受傷後行動相當不便。

不過，林姓少年的父母反駁，事發第一時間接到通知就趕往學校處理，也表明願意陪同到醫院，遭到拒絕只好先拿出2000元當作初步的醫療費，2016年11月26日也有一起前往骨科診所了解傷勢，調解則是因為和解金額認知不同，才會一直沒有結果，並非毫不關心受傷少女的狀況。

新竹地院法官認為，雖然李家提出少女必須復健5年的說詞，但僅提供醫療檢測數據，診斷證明書上並沒有明確的復健所需時間，加上考量到雙方家庭的經濟差距、身分地位等，最後裁定林姓少年的父母必須賠償32萬7438元。

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