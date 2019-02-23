惡作劇拉椅子害腰椎受傷　國中生與父母連帶賠償32萬　

▲林姓國中生因一場惡作劇導致李姓女同學腰椎受傷，因而遭到民事求償。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者陳凱力／新竹報導

一名國中女生遭到同學惡作劇，將椅子拉開，導致她摔坐受傷，腰椎骨折造成椎間盤移位，少女因此向新竹地院民事庭提起損害賠償訴訟，要求惡作劇的林姓學生與父母連帶賠償，法官最後判林姓學生與父母應連帶賠償女學生32萬7千元。

少女指控，2016年11月某日，林同學在新竹市竹光國中教室內，趁她準備落坐之時，惡作劇拉開座椅，李女就在毫不知情的情況下摔坐，就醫後被醫生診斷為腰椎間板突出症第五腰椎骨折造成第4、5節腰椎椎間盤移位，需長期且持續復健。

李女指控，林同學與家人於事故發生後，對於她的傷勢皆不聞不問，亦無表達歉意，毫無悔意，令人心寒。

由於事發當時李女年僅15歲，卻因遭惡作劇行為導致終身傷害，嚴重影響行動及生活起居，甚至有癱瘓之虞，精神上受有極大痛苦。且李女為單親家庭，家中經濟狀況並不寬裕，又遇此無妄之災，除造成家中經濟壓力加重外，更影響其後求職、工作條件，對於人生打擊極大，請求林同學與父母連帶賠償精神慰撫金80萬元加上醫藥費共90萬元。

新竹地院法官最後判林同學與父母三人應連帶賠償精神慰撫金30萬元，加上醫療費用共應賠償32萬7千元。

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