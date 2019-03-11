衣航墜機現場形成直徑50公尺巨坑　中資企業加入救援

▲墜機現場形成直徑50公尺巨坑。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日上午發生客機墜毀意外，機上157人全數罹難。失事現場的地面形成一個直徑50公尺，深度10公司的巨坑，裡面滿是飛機的殘骸碎片，可見撞擊力道之大。此外，距離在失事地點不遠的中資鐵路施工隊也趕往現場，協助救援。

據央視報導，墜機現場被拉起了警戒線，目前已經禁止記者拍攝報導；地面形成一個直徑約50米、深度約10米的巨坑，巨坑裡面滿是飛機的殘骸碎片，由於撞擊強度巨大，飛機殘骸散落遍及周邊1萬平方公尺區域；除了飛機殘骸的碎片，地面還散落著遇難者的衣服、鞋子等物品。

▼現場散落罹難者的隨身物品。（圖／路透社）

報導稱，截至當地時間晚上8點左右，搜救人員已挖出失事飛機發動機和機翼部分殘骸，機頭部分撞入地面較深，搜救人員將通宵挖掘，盡快挖出失事飛機機頭，找到黑匣子。

據報導，在失事地點比紹夫圖不遠處，有一支中資企業的鐵路施工隊正在進行海外項目建設。當獲知客機墜毀的訊息後，他們隨即組織救援隊伍前往墜機現場，配合衣索比亞航空進行救援行動。

報導指出，雖然失事地點距離衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（ADDIS Ababa） 僅有約45公里，但由於當地交通條件有限，車輛進入非常困難。事發後，衣索比亞航空公司還緊急協調在失事地點附近進行工程建設的中資企業中國中鐵七局協助救援。

▼空難現場的鞋子。（圖／路透社）