　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

衣航墜機現場形成直徑50公尺巨坑　中資企業加入救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼衣索比亞空難。（圖／翻攝自央視）

▲墜機現場形成直徑50公尺巨坑。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日上午發生客機墜毀意外，機上157人全數罹難。失事現場的地面形成一個直徑50公尺，深度10公司的巨坑，裡面滿是飛機的殘骸碎片，可見撞擊力道之大。此外，距離在失事地點不遠的中資鐵路施工隊也趕往現場，協助救援。

據央視報導，墜機現場被拉起了警戒線，目前已經禁止記者拍攝報導；地面形成一個直徑約50米、深度約10米的巨坑，巨坑裡面滿是飛機的殘骸碎片，由於撞擊強度巨大，飛機殘骸散落遍及周邊1萬平方公尺區域；除了飛機殘骸的碎片，地面還散落著遇難者的衣服、鞋子等物品。

▼現場散落罹難者的隨身物品。（圖／路透社）

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

報導稱，截至當地時間晚上8點左右，搜救人員已挖出失事飛機發動機和機翼部分殘骸，機頭部分撞入地面較深，搜救人員將通宵挖掘，盡快挖出失事飛機機頭，找到黑匣子。

據報導，在失事地點比紹夫圖不遠處，有一支中資企業的鐵路施工隊正在進行海外項目建設。當獲知客機墜毀的訊息後，他們隨即組織救援隊伍前往墜機現場，配合衣索比亞航空進行救援行動。

報導指出，雖然失事地點距離衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（ADDIS Ababa） 僅有約45公里，但由於當地交通條件有限，車輛進入非常困難。事發後，衣索比亞航空公司還緊急協調在失事地點附近進行工程建設的中資企業中國中鐵七局協助救援。

▼空難現場的鞋子。（圖／路透社）

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

ET快訊
婆婆開刀勸兒女：有空再來　轉頭逼媳婦請假「妳要我死喔」
少女打耳洞慘住院10天「釣出高雄超正美女醫」　網全歪樓

關鍵字：衣索比亞航空,衣索比亞空難,波音737,中國中鐵七局,中資企業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

衣航墜機現場形成直徑50公尺巨坑　中資企業加入救援

雙方每天保持聯絡！白宮經濟顧問：中美貿易戰有望4月底結束

華聞快遞／2月份浙江居民消費價格　同比上漲1.6%

影／5個月內「兩度墜機」　陸民航總局下令停飛波音737MAX

中使館：衣國客機墜毀陸5男3女罹難，多為80、90後

穿袈裟滾床單狂念「大悲咒」！　她網戀3個月...見面驚見男友是「和尚」

影／電梯下墜！2小學女童困18分鐘抱頭自救　獲讚「大人都做不到」

習近平：聽取台胞呼聲「能做到的都要盡力去做」

當平潭村委主任被指違法　忠順里里長喊冤：只是教社區營造

8台灣里長當平潭村委主任　陸委會：涉及違法將約談調查！

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

接捧花有詛咒！半年不婚「單身3年」　只包白包...韓國與台10種婚禮差異

衣航墜機現場形成直徑50公尺巨坑　中資企業加入救援

雙方每天保持聯絡！白宮經濟顧問：中美貿易戰有望4月底結束

華聞快遞／2月份浙江居民消費價格　同比上漲1.6%

影／5個月內「兩度墜機」　陸民航總局下令停飛波音737MAX

中使館：衣國客機墜毀陸5男3女罹難，多為80、90後

穿袈裟滾床單狂念「大悲咒」！　她網戀3個月...見面驚見男友是「和尚」

影／電梯下墜！2小學女童困18分鐘抱頭自救　獲讚「大人都做不到」

習近平：聽取台胞呼聲「能做到的都要盡力去做」

當平潭村委主任被指違法　忠順里里長喊冤：只是教社區營造

8台灣里長當平潭村委主任　陸委會：涉及違法將約談調查！

外遇就是在浪費錢　財務規劃師：離婚好比經歷一場「經濟衰退」

iPhone XS切換、開關APP出現卡頓　目前仍無解

嘉義老闆堅持「3個魚肚飯210元」…自信背出99乘法表！　客人全笑了

李唯楓撇「街頭親席惟倫」熱戀說！　滿30歲：我需要戀愛

張艾亞聽關鍵字「是孟哲嗎」秒翻白眼！　全場靜默…謝祖武「嘖」急緩頰

養雞場老闆任家長會長　摸「雞」猥褻7少年賠355萬和解

「無頭女童屍」沖上希臘海灘　冒險乘船溺斃...已嚴重腐壞

養貓熊「年花7千萬」　呂秋遠嘆：石虎、台灣黑熊呢？

只有一小時！《Pokémon GO》3/13限時提高傳說團體戰出現率

長榮中學高品霓及黃研綸　榮獲港科大、港中大全額獎學金

大陸熱門新聞

床的世界、和成研發長照產品登陸

男友穿袈裟滾床單　還臉紅狂念「..

特斯拉降價近百萬　店員：好火！

電梯下墜！2女童困18分鐘自救..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

教室嘿咻！女脫褲趴桌男抱緊搖晃

習近平：惠台能做到的都要盡力去..

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

大爺單槓飛旋　女孩被頭錘擊飛

台灣里長當平潭村委主任　陸委會..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

白富美「零用錢460萬」　媽媽..

馬里蘭大學陸生遭控集體作弊

《時尚》雜志社創辦人劉江去世

更多熱門

相關新聞

陸民航總局下令停飛波音737MAX

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日上午發生客機墜毀意外，造成機上包含機組員共157人全數罹難。據悉，這是自2018年10月底印尼獅航空難後，波音737MAX在不到5個月內的第二起事故。大陸民航總局發出通知，要求國內航空公司立即停用波音737MAX系列，中國國航、東方航空、南方航空等目前改為波音738替代。

衣國客機墜毀　陸5男3女罹難

衣國空難157死　美2天前警告：勿搭在衣國起降飛機！

衣索比亞157死　證實機長曾求救

即／衣索比亞157人國籍名單曝光

讀者迴響

發燒話題

王金平 衣索比亞空難 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

24歲女到澳洲打工旅遊！遭人販農主豬棚性侵

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

182帥哥愛上胖妹同學！被告白12次奇蹟出現

衣索比亞157死　證實機長曾求救

被郭宗坤打臉！柯以柔心力交瘁　曝退出演藝圈真相

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面