華聞快遞／今年成都川航新開至羅馬等5條以上國際線

▲2019年成都新開至羅馬等5條以上國際航線。（圖／CFP）



《四川》人大代表李海鷹：今年成都新開至羅馬等5條以上國際航線

大陸全國人大代表、四川航空集團有限責任公司董事長李海鷹表示，成都是中國西南大通道的戰略要地，2019上半年川航將開通成都到伊斯坦堡、羅馬的航線，下半年將開通到赫爾辛基的航線，同時還將開通成都到靜岡、札幌、名古屋、胡志明市、仰光等多條東南亞、東北亞的航線。（成都晚報）

《香港》香港3D城市地圖料2023年底前完成

為發展智慧城市的數碼基礎建設，香港《財政預算案》公佈預留3億港元，加快發展「空間數據共享平台」。香港地政總署署長陳松青表示，該署正著手開發3項三維(3D)數碼地圖產品，其中香港三維城市地圖料將於2023年底前完成。（中新社）

《上海》創業板指大漲逾4%！ 電氣設備板塊獨領風騷

滬深兩市11日小幅下探後震盪回升，滬指重返3000點，創業板指在題材概念的帶動下大漲逾4%，截至收盤，滬指收報3026.99點，漲1.92%，成交額4044億（人民幣，下同）；深成指收報9704.33點，漲3.64%，成交額5401億；創業板指收報1727.80點，漲4.43%，成交額1754億。其中，電氣設備板塊全線爆發，板塊均漲幅近8%。（中新經緯）

《廣東》粵港澳大灣區建立「綠色發展」協調機制

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》指出，要堅持「綠色發展，保護生態」的原則，以建設美麗灣區為引領，著力提升生態環境質量，形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式，實現綠色低碳循環發展，使大灣區天更藍、山更綠、水更清、環境更優美。（南方日報）

▼粵港澳大灣區建立「綠色發展」協調機制。（圖／CFP）



《吉林》吉林：戶政改革讓百姓辦事「零跑動」

吉林省公安廳戶政總隊11日指出，該省公安戶籍窗口全面啟用新版業務辦理系統，今後省內居民辦理購房落戶、夫妻投靠落戶、大學生落戶以及變更婚姻狀況、學歷資料等19項戶籍業務，凡是能在政府相關部門數據庫中核查到相關訊息的，一律不再需要提交紙質證明材料，促進百姓辦事「零跑動」。（新華社）

《遼寧》人大代表潘利國：瀋陽市主動融入「一帶一路」建設

大陸全國人大代表潘利國指出，主動融入「一帶一路」建設，是加強對外開放工作的重要抓手，也是加快經濟社會發展的重要支撐，比如，瀋陽市正在嘗試積極主動融入「一帶一路」建設，立足中蒙俄經濟走廊，全面深化與日韓歐美產業合作，全面提高開放水準。（經濟日報）

《四川》人大代表范波：四川迎來鐵路建設高峰期

大陸全國兩會的全國人大代表、四川省發改委主任范波指出，未來幾年，四川將迎來鐵路建設高峰期，東、南、西、北4個方向都將開工建設重大鐵路工程，爭取年內開工建設川藏鐵路「兩隧一橋」控制性工程，預計整個工期將在10年左右。（成都晚報）

《遼寧》瀋陽市推動「飛地經濟」再提速

瀋陽市9日召開全市「飛地經濟」工作推進視訊會議，會中，瀋陽市委常委、副市長劉曉東表示，「飛地經濟」是推動項目建設的有力抓手和縣域經濟高質量發展的關鍵一招，各縣域地區要進一步解放思想，創新方式，切實把發展「飛地經濟」擺在全局工作的突出位置。（瀋陽日報）

▼瀋陽推動「飛地經濟」再提速。（圖／CFP）

