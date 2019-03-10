華聞快遞／季節因素影響消退　陸2月金融數據整體平穩

▲陸2月金融數據整體平穩。（圖／CFP）



《北京》季節因素影響消退 陸2月金融數據整體平穩

大陸央行10日發布最新金融統計數據，2月末廣義貨幣(M2)餘額186.74兆元(人民幣，下同)，同比增長8%，增速觸及歷史低點；2月末社會融資規模存量為205.68兆元，同比增長10.1%。融資增速表現平穩，預計增速繼續下降的可能性不大。（中新社）

《內蒙》內蒙古「一湖兩海」 生物多樣性持續增加

內蒙古自治區相關部門透露，經過近年來的綜合治理，目前呼倫湖、烏梁素海、岱海生態呈改善態勢，濕地顯著恢復，生物多樣性持續增加，冰封的內蒙古「一湖兩海」開始甦醒，一批批北歸的候鳥為這些湖泊增添了勃勃生機。（新華社）

《新疆》助力脫貧攻堅 新疆為貧困人口編織「職業技能培訓網」

近年來，新疆推出一系列免費職業技能培訓政策，明確終身職業技能培訓制度，實施訂單、定崗、定向培訓，推行就業技能培訓、崗位技能提升培訓、創業創新培訓、紡織服裝產業促就業崗前培訓等專項培訓，通過編織「職業技能培訓網」，幫助困難群體掌握一技之長，多渠道實現就業創業，助力脫貧攻堅目標實現。（新華社）

《浙江》浙江1500萬株「扶貧苗」 向三省捐運完畢

浙江省黃杜村黨員群眾捐贈的1500萬株「扶貧苗」，經過近5個月時間已全部運往受捐地，在異鄉紮根成長。根據先前協議，黃杜村早已將1350萬株茶苗運往貴州省普安縣、沿河縣，湖南省古丈縣和四川省青川縣，只差150萬株未運。如今，之前未運送的茶苗都已捐運完畢，這場「脫貧攻堅戰」完成了第一步。（中新社）

▼浙江1500萬株「扶貧苗」捐運完畢。（圖／中新社）



《湖南》湖南首個大學5G基站開通

湖南省首個建在高校（大學）的5G基站9日在湘潭大學開通，同時這也是湘潭市的首個5G基站。湘潭移動公司黨委書記、總經理王躍平指出，5G主要有大帶寬、低時延、廣連接的特點，作為新一代通信技術發展的重要方向，對構建萬物互聯的基礎設施，推動物聯網、大數據、人工智能與實體經濟的深度融合，服務高校發展具有重要意義。（中新社）

《上海》首屆長三角（區域）合作經濟論壇在滬舉行 滬皖擬促進區域聯動

第一屆長三角(區域)合作經濟論壇9日在上海舉行，來自上海、安徽兩地的政企界人士齊聚此間，共商促進區域聯動、協調發展的「大計」。此次論壇意在促進區域聯動，提升地縣級城市、開發區的發展機遇和合作空間，加強沿海發達地區和中西部地區交流合作的網格化建設，並消除合作盲區。（中新社）

《北京》陸國家稅務總局：持續打造優質稅收環境便利境外投資者

陸國家稅務總局10日指出，將持續打造優質稅收環境，吸引外資融入中國經濟發展總體佈局，持續優化稅收服務，積極促進外商投資，保護外商投資合法權益，推動形成全面開放新格局。（中新社）

《河南》黃河水利委員會：黃河首次向雄安新區生態調水結束

黃河水利委員會10日指出，歷時3個多月的引黃入冀補淀調水工作今日上午結束，黃河首次向雄安新區白洋淀生態補水8000萬立方米。此舉除了為雄安新區建設保障供水安全，改善白洋淀生態環境之外，工程還為沿線部分地區提供生產生活用水、緩解沿線地下水超採狀況。（央視）

▼黃河首次向雄安新區生態調水結束。（圖／央視）

