蔡正元：瘋子蘇貞昌自比邱吉爾　像「破尿壺比玉器」





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌日前表示，若兩岸開戰，「給我一支掃帚我都跟他拚」。對此，國民黨政策會前執行長蔡正元11日在臉書表示，「瘋子蘇貞昌」，說要拿掃把對抗解放軍是學自英國首相邱吉爾的演說，「真是大白痴」，蘇貞昌自比邱吉爾，「像是破尿壺比玉器」。

蔡正元在臉書上提到，「瘋子蘇貞昌。蘇貞昌有了權勢也跟著瘋了，瘋到沒常識！蘇貞昌說，藍委一句話也不敢批評習近平。藍委是領納稅人的薪水，受託來批評同樣領納稅人薪水的蘇貞昌。習近平和川普都沒領台灣納稅人的薪水，藍委有什麼責任去批評他們？有的話不叫批評，叫對罵！」

蔡正元表示，「蘇貞昌吃日本皇民口水出身，當然不敢跟安倍晉三對罵，更不敢跟安倍的老板（闆）川普對罵！說句不客氣的話，蘇貞昌也沒種跟習近平對罵！蘇貞昌和蔡英文這些貨色，罵國民黨遠比罵共產黨還兇一百倍，根本就是孬種！」

蔡正元稱，「蘇貞昌又說，他要拿掃把對抗解放軍，是學自邱吉爾的演說。真是大白痴！邱吉爾演說什麼時候說過要拿掃把對抗德軍？蘇貞昌自比邱吉爾，像是破尿壺比玉器。」

▼蔡正元表示，蘇貞昌自比邱吉爾，像是破尿壺比玉器。（圖／翻攝自蔡正元臉書粉專）