比特犬攻擊母女噴血求救　勇男「1人戰2惡狗」慘遭咬死

國際中心／綜合報導

澳洲40歲男子阿瑪托（Colin Amatto）為了拯救一對母女，在家中獨自和2隻咬傷人的惡犬搏鬥，結果耳朵、頭、胸和腹部多處被咬而受到重傷。5周後，由於阿馬托的傷勢過重造成心臟衰竭，家屬最後忍痛同意拔管，「我們希望家人朋友們能幫助我們，一起讓阿馬托有個英雄式的告別。」

根據《每日郵報》報導，事發地點在澳洲西部46公里外的郊區，1月24日，一名39歲的母親帶著10歲女兒衝到鄰居歐法（Daemgalo Ofa）家求救，當時2人遭到2隻大型犬攻擊，手和背部都被咬傷流血。

▲鄰居家口貼著「內有惡犬」警告。（圖／翻攝自每日郵報）

阿馬托為拯救這對母女挺身而出，在家中獨自和2隻惡犬搏鬥，其中一隻還是兇猛有力著稱的比特犬。結果阿瑪托在自宅中被咬成重傷送醫，歷經5個禮拜的掙扎，於當地時間1日下午於雪梨韋斯特米德醫院（Westmead Hospital ）過世，由家人決定讓他拔管離去。

2隻咬傷人的狗在動物組織的協助下被注射鎮靜劑，並在隔天實施安樂死。狗主人莫雷（Dave Murray）是阿馬托30年的好友，鄰居在案發前曾見過阿馬托和2隻狗一起睡覺。阿馬托的家人並沒有怪罪狗主人莫雷，但莫雷的妻子相當震驚，「他認識這些狗已經很長時間了，我們也不知道究竟發生了什麼事情。」警方目前仍在調查整起案件。

▲咬傷人的2隻惡犬當中，1隻是惡名昭彰的比特犬。（圖／翻攝自每日郵報）

阿瑪托的小舅子福克斯（Brendan Fox）表示，「他救了2個人，如果他沒有挺身而出，沒人知道後果會是什麼。所以就這點來說，他是一個英雄。」阿馬托的家人在網路上設立籌款專頁，希望能夠為阿馬托的葬禮籌得款項，「我們誠摯地邀請各位親朋好友，給阿馬托一場他值得的英雄式告別。」