輔大教師談政治惹火陸生　教育部：做法「確實不妥」

▲有陸生向國台辦抱怨在校有教師在課堂授課傳遞個人意識形態，要求減少陸生前往這兩校就讀。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

日前有陸生向國台辦抱怨在輔仁大學、成功大學有教師在課堂授課傳遞個人意識形態，要求減少陸生前往這兩校就讀。陸生聯招會針對陸生陳情，透過email向學校轉知陸生及陸方意見。對此，教育部發聲明指出，針對陸生聯招會及輔大的處理，雖是回應陸生陳情，但轉達方式「確實不妥」，已請陸生聯招會及校方改善疏失。

根據媒體報導，大陸來台學生向國台辦抱怨，台灣教師在課堂傳遞個人意識型態，並要求陸生聯招會縮減輔大招生名額。教育部指出，不以任何立場干預大學學術自主，呼籲校方與陸方交流應維護國格與學術自由。

請繼續往下閱讀...

▲教育部認為，陸生聯招會及輔大之處理，雖是回應陸生陳情，但轉達方式援引大陸國臺辦指導意見確實不妥。（圖／記者崔至雲攝）

教育部認為，陸生聯招會及輔大之處理，雖是回應陸生陳情，但轉達方式援引大陸國臺辦指導意見確實不妥，已請陸生聯招會及學校改善作業疏失，並請其應即澄清尊重教師專業立場，且授課將秉學術專業傳遞討論為原則，以維護學生學習權益。

另外，成大對於陸生聯招會緊急通知之回覆，強調學校倡導學術自由風氣、尊重個人學術理想，校方不以任何立場干預此學風與理想，惟適度提醒系所教師授課內容宜以學術專業傳遞為依歸，其回覆內容應為，「允當」。

教育部重申，核定陸生招生名額為我方權責，且不會以此干預大學學術自由或教師學術自主；並提醒陸生聯招會及學校與大陸交流時，應秉持維護國格與學術自由立場，不應自我矮化。

