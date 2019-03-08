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都實問虛答！黃昭順這次很「混怒」　總質詢不請蘇貞昌上台

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▲國民黨立委黃昭順。（圖／記者賴于榛攝）

▲國民黨立委黃昭順。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

行政院版「同婚專法」草案5日在立法院逕付二讀，國民黨立委黃昭順因為不滿表決結果，要求行政院長蘇貞昌上台答詢，拍桌怒罵7次「我們很混怒」，引發網友熱議。然而立法院8日上午再進行總質詢時，黃昭順卻未請蘇貞昌上台，原因是她覺得對方實問虛答。

黃昭順5日直指，民進黨要在2020年把公投綁大選做出修改，顯然是在打假球，去年公投聚焦能源、性平以及台獨訴求進入國際賽事三大面向，如今綠營為了速戰速決，竟然連討論時間都沒有，就把同婚專法草案強行逕付二讀，短短幾分鐘內就把700多萬人民的投票否決掉。

黃昭順拍桌轟同志專法逕付二讀，蘇貞昌扭頭就走。（圖／翻攝自東森新聞）

▲黃昭順拍桌轟同志專法逕付二讀，蘇貞昌扭頭就走。（圖／翻攝自東森新聞）

黃昭順將「卡韓就是卡高雄」的字牌擺在桌上，要求綠營不要以這樣的方式拖延、忽視公投民意，甚至連問蘇貞昌3次「你沒有混（憤）怒嗎？」蘇貞昌則回答「我是行政院長啊」，讓她氣得拍桌怒嗆「我們很混（憤）怒！」這時，蘇貞昌用英文「CALM DOWN」要求黃昭順冷靜，卻被認為是在耍嘴皮子，還挨嗆一句「不答詢就可以回去」，而他也爽快回應「好，謝謝」，接著轉身走回自己的座位。

這段質詢影片曝光後被轉分享到網路上的各大論壇，PTT網友更是在八卦版分享相關新聞報導並留言酸諷，「笑死，很鬧」、「光看文字就有畫面」、「自己叫蘇貞昌回去，他真的回去又暴怒」、「蘇這攻防的邏輯不錯」。

立法院8日上午進行施政總質詢，外界以為能再次看到「混怒事件續集」時，黃昭順卻不請蘇貞昌上台，僅邀請經濟部長沈榮津、農委會主委陳吉仲、國發會主委陳美伶、公平會主委黃美瑛等人進行質詢。對於不請蘇貞昌上台，罕見形成只有部會首長上台的情況，黃昭順說，因為蘇貞昌都實問虛答，「既然他不想回答，那我幹嘛讓他回答！」

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關鍵字：黃昭順,蘇貞昌

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