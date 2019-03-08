時力提案「外國同志可來台結婚」　民進黨團封殺退回





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院院會8日處理報告事項，時代力量黨團針對《涉外民事法律適用法》第46條及46條-1提出修正動議，希望透過該法替境外同志伴侶的跨國婚姻做解套。不過，此案遭到民進黨團提議退回，時代力量5名立委也沒有出席，在全場沒有異議情況下，該案遭退回程序委員會。

行政院日前推出《司法院釋字第748號解釋施行法》的同婚專法草案，5日經立法院院會表決後，逕付二讀。時代力量立委林昶佐原本擬另外提出「同性婚姻平等保障法草案」，但在與挺同團體討論後，決定以政院版本為主，之後於朝野協商過程中，再以「修正動議」的方式來討論。

根據時代力量黨團提案修正，有關涉外同性婚姻是否成立的準據法，於同性婚姻雙方的本國法皆承認同性婚姻合法的情形，與《涉外民事法律適用法》第46條本文作一致的規定，希望替境外同志伴侶婚姻做解套。而若同婚2人中有一方的本國法未承認同性婚姻者，得依同婚合法化國家一方的本國法。

不過，民進黨團在立法院會中提出異議，希望此案退回程序委員會，時代力量5名立委因為沒有出席，全場沒有異議，該案遭退回程序委員會。

一向挺同的綠委段宜康則在臉書發文指出，時力所提的《涉外民事法律適用法》，是要讓兩個同婚不合法國家的外國人，都可以來台灣結婚，「這根本是在扯已經步步荊棘的同婚法案後腿」；他砲轟，「你們如果這樣需要掌聲，我替你們拍拍手；但拜託這種案子別在這個時候提出吧」。

此外，反同團體提出的「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆提案。據了解，包括藍委鄭天財、孔文吉、沈智慧、曾銘宗、費鴻泰、呂玉玲等及親民黨立委周陳秀霞；綠委張廖萬堅、陳素月、林岱樺、黃國書及陳歐珀等都有連署。賴士葆辦公室7日傍晚已將該案送往議事處。