增4200新警力若造成地方財政負擔　政院高層：給補助款彌平差短





▲行政院初步決定，今、明兩年將進用4200名新警力。（圖／翻攝自pixabay）

政治中心／綜合報導

由於六都縣市首長擔心，今年新增警力會造成地方財政重擔，請求中央經費補助。根據行政院高層透露，未來各縣市會向中央提報所需警力，並與內政部進行溝通協調。若新警力會造成財政收支差短，中央將給地方一般性補助款彌平差短。

台南市長黃偉哲日前在行政院會上說，警政署今年將新撥400位員警給台南市，地方將增加4億元支出，是十分沈重的負擔，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5000多名流浪警察。隨後，內政部表示，絕對不會有流浪警察的情形發生，所有警力需求去年即有估算過，已指示警政署再盤點及精算人力部分。

但到了2月14日行政院會期間，六都首長得知原本要分發的新警察人數，新北市約900人、桃園市約700人、台中市約500人、台南市約400人之後，除了黃偉哲以外，連新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦等人都覺得這會造成財政很大負擔，請求行政院補助經費。不過也有部分縣市首長認為，基層員警任務繁重，警力吃緊。

經過與內政部、主計總處等機關協商後，行政院初步決定，今明兩年補進4200名新警力，且一部分歸給警政署，另一部則分發至全國各縣市，主要集中在六都。分發至警政署的新警力經費將由中央負擔，分發給各縣市的新警力經費，則由縣市負責編列經費。

針對縣市首長擔心的地方財政負擔問題，行政院高層透露，未來全國各縣市會向中央提報需要多少警力，包括要多少名額，內政部會再和各縣市做溝通。若新警力造成地方年度財政收支差短，中央將給地方一般性補助款彌平差短，但通常六都都不致於發生收支差短等情況。

目前內政部已透過警政署向各縣市警察局傳達，今、明兩年全國總計進用4200名警力等消息，希望各縣市依照實際需要提報缺額。