山林解禁了「6／1全面開放」　國家公園入山管制取消…這處林道除外

▲登上台灣百岳是不少登山客的目標。（圖／觀光局提供）

生活中心／綜合報導

台灣一年有600多萬人次的登山活動，而現行的各縣市「登山活動管理自治條例」被不少登山客批評管得太嚴。行政院政務委員張景森對此邀請相關單位協商討論，達成「山林解禁」的共識，希望在6月1日前開放，國家公園將配合取消入山管制，農委會、林務局也會開放所有林道。

根據《聯合報》報導，多年來，台灣登山環境的管制被許多山友嫌太過保守，1月發生的比基尼登山客「G哥」吳季芸盆駒山墜谷身亡事件，也讓登山環境問題重新被各界熱議。

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▲比基尼登山客「G哥」吳季芸墜谷事件，再次引起各界對台灣登山環境的討論。（圖／翻攝當事人臉書）

張景森表示，登山管制的具體作法正在研擬，體育署將取代交通部觀光局，作為登山活動的主要機關，負責管理登山團體、推廣登山活動及安全教育等。他說，各國家公園會配合調整，取消入山管制；山林基本上都會開放，只有生態較敏感的自然保留區維持「專案申請」，但專案申請也將與警政署的入山申請精簡成「單一資訊平台」。

基於安全上的考量，張景森說，林務局將開放除了丹大林道外的所有林道，但為了保護山林資源與防範盜伐，會進行車輛管制，就是「管車不管人」。行政院要求所有開放要在6月1日前完成。