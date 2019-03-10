　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山林解禁了「6／1全面開放」　國家公園入山管制取消…這處林道除外

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲阿里山曙光。（圖／觀光局提供）

▲登上台灣百岳是不少登山客的目標。（圖／觀光局提供）

生活中心／綜合報導

台灣一年有600多萬人次的登山活動，而現行的各縣市「登山活動管理自治條例」被不少登山客批評管得太嚴。行政院政務委員張景森對此邀請相關單位協商討論，達成「山林解禁」的共識，希望在6月1日前開放，國家公園將配合取消入山管制，農委會、林務局也會開放所有林道。

根據《聯合報》報導，多年來，台灣登山環境的管制被許多山友嫌太過保守，1月發生的比基尼登山客「G哥」吳季芸盆駒山墜谷身亡事件，也讓登山環境問題重新被各界熱議。

請繼續往下閱讀...

比基尼登山客。（圖／翻攝當事人臉書）

▲比基尼登山客「G哥」吳季芸墜谷事件，再次引起各界對台灣登山環境的討論。（圖／翻攝當事人臉書）

張景森表示，登山管制的具體作法正在研擬，體育署將取代交通部觀光局，作為登山活動的主要機關，負責管理登山團體、推廣登山活動及安全教育等。他說，各國家公園會配合調整，取消入山管制；山林基本上都會開放，只有生態較敏感的自然保留區維持「專案申請」，但專案申請也將與警政署的入山申請精簡成「單一資訊平台」。

基於安全上的考量，張景森說，林務局將開放除了丹大林道外的所有林道，但為了保護山林資源與防範盜伐，會進行車輛管制，就是「管車不管人」。行政院要求所有開放要在6月1日前完成。

ET快訊
「爸對不起」離家女觀落陰哭癱　父微笑揮手：妳永遠是我寶貝
女醫玩2次太激烈！小鮮肉被「榨乾」崩潰：她像海星一樣纏人

關鍵字：張景森,農委會林務局,體育署,行政院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

結婚多年不孕！夫斥「乾脆離婚好了」　人妻累了：我是否真的很差勁？

外表不重要！女生公認最喜歡的「5種男生類型」　想脫單就靠這次

「爸，對不起」離家女觀落陰哭癱　父微笑揮手：妳永遠是我的寶貝

回家就有黑輪「吃不夠阿公再去買」　孫曝「不知道的真相」：還是很想他

和北捷五線當臉書好友！　網友被嗆爆笑翻：中和新蘆線很8＋9

山林解禁了「6／1全面開放」　國家公園入山管制取消…這處林道除外

快訊／北北基12縣市大雨特報…冷氣團接力探13度　周三晚起全台又轉雨

快訊／同時同分同鄉鎮！花蓮清晨1：27「驚天2晃」　最大震度4級

女網友私訊訴苦輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪你失眠的書

榮獲十大好展覽！台中國美館「大自然奇幻的光影」筆下台灣如史詩

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

張嘉倪老公真的是王思聰朋友　首曝買超身分！網認證：高富帥無誤

結婚多年不孕！夫斥「乾脆離婚好了」　人妻累了：我是否真的很差勁？

外表不重要！女生公認最喜歡的「5種男生類型」　想脫單就靠這次

「爸，對不起」離家女觀落陰哭癱　父微笑揮手：妳永遠是我的寶貝

回家就有黑輪「吃不夠阿公再去買」　孫曝「不知道的真相」：還是很想他

和北捷五線當臉書好友！　網友被嗆爆笑翻：中和新蘆線很8＋9

山林解禁了「6／1全面開放」　國家公園入山管制取消…這處林道除外

快訊／北北基12縣市大雨特報…冷氣團接力探13度　周三晚起全台又轉雨

快訊／同時同分同鄉鎮！花蓮清晨1：27「驚天2晃」　最大震度4級

女網友私訊訴苦輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪你失眠的書

榮獲十大好展覽！台中國美館「大自然奇幻的光影」筆下台灣如史詩

老媽帶兒女組隊抓姦「聽到老公穿褲子聲」　少錄一個畫面輸了

蘇志燮只露半臉也帥炸！　新廣告靠皺眉＋聲音就讓人沈船

隋棠自拍超有禮貌！　馬步一蹲「3步驟」網讚：真的很親切

確信2歲兒是「惡魔之子」！父河邊拋棄他致死　回家愜意過生活

凌晨1點半肚子餓...臘腸叼鐵腕秒變蒙面俠　快步奔向馬麻討宵夜

鄧紫棋《安靜》唱到一半！王嘉爾驚喜現身…台上「2舉動」暖炸

影后娜塔莉波曼女神卡卡上身　首開金口唱天后架式「好威武」

結婚多年不孕！夫斥「乾脆離婚好了」　人妻累了：我是否真的很差勁？

職場跳跳族下班專找「高薪」兼差1次賺近萬元　還曾偷瞞女友去捐精

吃素20多年膽固醇仍過高　醫師點出關鍵原因

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

生活熱門新聞

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴..

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

媽買親子車廂票被霸占　台鐵車長..

北北基12縣市大雨特報　冷氣團..

全台雨狂下「週日最濕」！氣象局..

死困電梯！抬頭一看…白衣鬼母子..

她全身麻醉開刀！男友渣爆：自己..

男告白手機慘摔壞！維修員神助攻

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥..

即／花蓮清晨2晃　最大震度4級

果粉換XR 3個月　怪iPho..

阿公愛買黑輪　原PO曝「真相」..

醫院厲鬼逼迎娶！保生大帝顯靈揮..

山林解禁了！　「6／1全面開放..

更多熱門

相關新聞

中正紀念堂不拆！政院將敲定轉型方案

中正紀念堂長期以來爭議不斷，而文化部也提報轉型建議方案，政務委員林萬億說，現有建物不會拆除，不過涉及文資處理、美學、歷史等不同課題的轉型，則會邀請各專家學者討論，行政院也將在一、二周內召開跨部會議，待協商後向社會說明方案。

指張景森與建商有利益糾葛　吳子嘉再敗訴

發票金額開錯？蘇貞昌教3救援撇步

巢運：實價登錄2.0「預售屋」應修法

公投、大選脫鉤？蘇貞昌：好壞都檢討

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

鄧紫棋90度鞠躬道歉！演唱會延遲2hrs

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

媽買親子車廂票被霸占　台鐵車長18字羞辱她嚇呆

日高速船撞海洋生物　87人輕重傷

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

全台雨狂下「週日最濕」！氣象局：後面還有

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面