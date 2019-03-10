世界疊杯冠軍少女遇露鳥性騷　變態3犯竟是多金竹科男

▲曾姓男子有3次性騷擾前科，2018年底再對頭份市代會主席之女露鳥性騷擾，嚇的女子報警處理 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市代表會主席温俊勇的女兒，曾獲世界疊杯冠軍，在2018年12月13日時，遭一名曾姓男子（23歲）露鳥性騷擾；這名曾姓男子有3次性騷擾前科，但都只有被苗栗地檢署依妨害風化罪嫌向法院聲請簡易判決處刑；對此，温俊勇表示，希望政府能有相關的法令約束，否則罰完錢，還是會持續的危害別人。

警方表示，2018年12月13日上午6時許，曾男開車經過頭份一處站牌附近，見就讀高中的温女在等公車準備上學，就將車停靠路邊，並下車走向她，曾男邊走邊把褲子脫下，不但露鳥還不時把玩，嚇得溫女向路人求救並報警處理，曾男也趁機開車逃逸。

警方調閱路口監視器後，以車追人，查到曾男在新竹一間科技公司上班，並將他追緝到案，曾男也坦承犯案，並表示這樣做才能獲得滿足。據了解，曾男在2017年10月，也曾對2名外籍女移工露鳥、打手槍，並伸鹹豬手摸其中1女胸部，被苗栗地院依公然猥褻、性騷擾等罪，判處3個月，可易科罰金。隔年5月20日凌晨，曾男又尾隨1名夜歸女子，趁機偷襲摸胸及臀部，檢方同樣聲請簡判處刑，地院再依意圖性騷擾罪，判他5個月，可易科罰金。

溫俊勇得知後表示，曾男已不是第一次做這樣的事了，就因之前犯案罪刑不重，即使被送辦後，繳清罰金又再犯，對社會大眾造成極大的困擾，也希望政府能有相關的管束作為、輔導醫療等配套，協助導向正常健康，不要再有下一個受害者。