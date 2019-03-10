白狼立院前抬棺違集遊法　嗆：要就直接移送「警列首謀照辦」

▲統一促進黨張安樂等人帶棺材前往立法院抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者張君豪／台北報導

統促黨總裁張安樂因不滿政府兩岸政策，2月率領該黨黨員抬棺到立法院抗議，警方表示由於張安樂並未事先提出申請，警方依法蒐證移送法辦，日前要他到案說明，張安樂原本允諾配合警方調查，但傳喚均未到案，甚至透過友人放話：「要就直接移送」，轄區中正一警分局將張安樂以違反集遊法函送地檢署偵辦。

▲統一促進黨張安樂等人帶棺材前往立法院抗議。（圖／記者林敬旻攝）

中正一警方表示，上月25日，行政院長蘇貞昌到立院接受總質詢時對兩岸立場表態：「剩下一支掃帚我都跟你拚！」引發藍綠陣營論戰，張安樂動員上街抗議怒嗆：「把人民當芻狗、死的都是別人家的子女」，26日率統促黨員到立法院抬棺抗議，警力則在現場阻止他們把棺木搬下貨車，雙方爆發激烈肢體衝突。

結果導致張安樂因重心不穩差點摔下車，現場媒體還拍下張總裁差點摔進自己帶來的棺材內，還好身旁小弟捨身救總裁，張安樂並未因此意外受傷，警方宣告依社維法，當場沒收用來當抗議道具棺木，統促黨和警方在現場僵持約半小時，警方依法舉牌要求解散，抗議過程中警方還逮捕一名身上有摺疊刀的統促黨成員，張安樂等人則在抗議40分鐘後離去。

中正一警分局表示，根據集會遊行法第29條規定：「陳抗經主管機關命令解散仍不遵從，首謀者將可處兩年以下有期徒刑」警方將依法律規定函送張安樂。另外北市警方指出，四海幫下周將會在圓山飯店舉辦春酒，預計全國知名幫派大老都會前往，警方也會嚴密蒐證，避免衝突發生。