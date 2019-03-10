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台灣燈會創作再報捷！「一鹿屏安」、「和屏共好」赴大馬展出

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▲台灣燈會在屏東。（圖／資料照片）

▲台灣燈會「恆春風巢」。（圖／本報資料照片，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會雖於3日結束，不但主燈「珊瑚之心」獲得國際賽事提名入圍，「一鹿屏安」、「和屏共好」花燈，也將赴馬來西亞參加當地燈會展出，讓台灣燈會創作再次登上國際舞台，讓全世界看到屏東。

2019台灣燈會在屏東大鵬灣舉行，被喻為「史上最美台灣燈會」，吸引超過1300萬人次參觀，讓屏東人與有榮焉，「我屏東我驕傲」更成為最夯的網路留言之一。

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▲台灣燈會在屏東。（圖／資料照片）

▲▼星光潮來與花語寄情。

▲台灣燈會在屏東。（圖／資料照片）

台灣燈會雖已結束，但「屏東的驕傲」並沒有結束，更為台灣爭取更大的榮耀，躍上世界舞台；其中「珊瑚之心」獲得義大利國際設計大獎賽的提名入圍；網紅黃小玫為燈會製作的宣傳音樂影片「海與光」，入選日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎。

而「海之女」等6主題燈將永留大鵬灣，成為當地特色景點，未來有望吸引更多遊客前來欣賞。另外藝術燈區「屏安時光」、「恆春風巢」、「竹田記事」受邀到丹麥哥本哈根展出；「點亮屏安」、「傳統花燈-芒果豬」、「小鎮漫遊國慶花車」暑假期間將前往日本青森縣參加睡魔祭展出。

最近又有傳遞台灣人生態保育的重要的「一鹿屏安」與族群融合為主題的「和屏共好」2座花燈，已獲邀前往馬拉西亞參加當地燈會展出，讓屏東驕傲持續延伸。

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關鍵字：台灣燈會,一鹿屏安,和屏共好,馬來西亞,屏東

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