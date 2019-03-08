　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

馬哈迪談華為事件：支持慷慨的中國而非善變的美國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲馬來西亞總理馬哈迪受專訪時透露，若中美真的要選擇一方，那他寧願選擇慷慨的中國。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

馬來西亞93歲總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）最近接受外媒獨家專訪，分享對於華為事件的看法。他提到，目前並未發現華為有對馬來西亞的安全構成威脅，因此一切將會按照自己的想法行事，不會因為西方國家「散布謠言」影響；萬一真的被迫要在美中之間選擇一方，他更傾向於經濟上慷慨大方的北京，而不總是變化無常的美國。

據《南華早報》8日報導，馬哈迪在專訪中針對不少議題做出回應。首先，當被問到美中緊張局勢造成的影響時，他指出，身為超級大國的美國，目前本身的不可預測性，對區域內的其他小國來說是一個負面的因素。

馬哈迪接著提到，在外交方面，馬來西亞與中國的緊密關係會隨著時間的推移及議題的不同而產生變化，並非「靜態的」，因此當前最重要的目標是找到與中國合作的方式，而不是任憑對「中國崛起」的恐懼去擾亂馬國政府的判斷，「當中國貧窮時，我們畏懼中國。現在中國富裕了，我們還是害怕中國。我認為我們勢必要找到方法來因應中國。」

馬哈迪坦言，馬來西亞不得不接受「中國與我們相近」得這個事實，兩國作為鄰居已經有2000年之久，這期間從來都沒有被中國征服過，然而，當歐洲人在1509年抵達到這塊區域時，才2年的時間而已，就馬上征服了馬來西亞。

馬哈迪補充，儘管西方國家越來越懷疑中國以「網路間諜」等行動來干預他國內政，但在他的政府上任10個月以來，始終堅持獨立行事，在如何應對中國方面，都是獨立做出決策，並不是受到其他國家影響才採取行動。

馬哈迪說明，中國畢竟是馬國最大的貿易夥伴，「這是個龐大的市場，我們希望能從中國不斷增長的財富中受益。純粹從經濟角度考量，目前的情況下，在經濟上，我們更喜歡中國。當然，在政治上，我們並不會受到一個非常專制、威權的政府體系所吸引。」

▲針對華為事件，馬哈迪表示不會因為西方國家「謠言」而左右，而是繼續關注後續。（圖／CFP）

至於華為事件，馬哈迪則表示，西方國家正散布謠言稱華為涉及間諜活動，但馬國並不會因此受影響，而是會繼續密切關注後續，「當前尚未發現華為5G網路有對國家帶來安全威脅，或許未來可能會是威脅，但現在不是。我們不會一昧跟隨其他國家的活動走，因為中國的相關技術在我看來，似乎已經超越這些西方國家。」

馬哈迪最後總結，東南亞國家必須要有一個共同的立場，那就是我們盡可能不要只把中國視為一個單獨國家，而是將重心放在「萬一這些國家遭受打擊時，我們能獲得利益到底有多少？」

ET快訊
崩壞「神級男友」1年後變這樣！「帥穿白襯衫」超陽光
難忘「一夜情」想再一次　壯男偷拍性愛片逼正妹玩4P
下班春雨炸襲「全台下到週日」　氣象局：又有冷氣團要來

關鍵字：馬哈迪,Mahathir Mohamad,馬來西亞,華為,美國,中國,5G,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華為正式控告美國政府　陸外交部：完全正當，完全可以理解

CNN：中美貿易戰可能很快有解　卻陷入「華為新戰場」

華為控美政府入侵伺服器　環時：盼透過訴訟「贏得西方更多人心」

華為孟晚舟案是「蓄意政治打壓」　王毅：支持提告、不當沈默羔羊

德經濟部長：不想排除任何企業參與5G競爭「包括華為」！

影／河南女大生求職返程救昏迷老翁　應聘醫院直接錄取

74歲貧父賣房賣咖啡　供2女美國留學：她們10多年不曾回來...

「借喝一口」喪命！糊塗媽拿水瓶裝清潔劑　女兒好友食道腐蝕慘死

地球首次！　NASA太空漫步7hr計劃全由「女性」上場　

三寶媽帶女兒直闖公路　遭撞飛空中旋轉成「人肉保齡球」

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

Selina揭和張軒睿10歲代溝　「認識你真好～」沒聽過好傻眼

74歲貧父賣房賣咖啡　供2女美國留學：她們10多年不曾回來...

「借喝一口」喪命！糊塗媽拿水瓶裝清潔劑　女兒好友食道腐蝕慘死

地球首次！　NASA太空漫步7hr計劃全由「女性」上場　

三寶媽帶女兒直闖公路　遭撞飛空中旋轉成「人肉保齡球」

南加州5小時劈2200道閃電！　「達美航空」被擊中緊急調頭

「只要打卡」月薪竟高達7萬！瑞典開「超強爽缺」　2025年正式徵人

2年內提高12%！開發生產iPhone　蘋果公司在日本創造80萬就業機會

馬哈迪談華為事件：支持慷慨的中國而非善變的美國

泰愛國黨「提名公主參選」違憲遭解散　她PO文：難過且沮喪

影／特斯拉駕駛「嘴開開」睡死！自駕狂飆時速120　用路人全嚇傻

5歲女童遭堂伯塞情趣用品、逼口交　向母親求救遭斥：別亂講

74歲貧父賣房賣咖啡　供2女美國留學：她們10多年不曾回來...

陸之駿／王金平能突破「年輕世代」的難關嗎？

吃飯飯好不好？柴妹大聲說「好～」　媽要牠小聲一點最後萌翻

陸2月貿易順差41億　較去年同期衰退87.2％

「長大以後，我要…」　看台灣動畫《幸福路上》拾回兒時的夢想

2020總統大選不綁公投？　學者看法分歧

日職／岸孝之壓制阪神虎　則本回來前樂天投手陣要奮鬥

航海王照過來！遊艇申辦平台4/1上線讓你一網搞定

Wanna One隊長尹智聖登台慶生！　燦笑揮手走跳機場

國際熱門新聞

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮..

時空旅人神秘拍肩　他躲過死神召..

墳裡傳叫聲！管理員急報警揭恐怖..

「父子均安」大鬍子情侶懷孕生產..

研究證實：愛生氣「罩杯」會縮小..

墓裡傳出尖叫聲！真相竟然是....

酒駕累犯者　加州直接送去洗大體

鄒族妹烤肉爆紅　她嘆台灣人太色

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

美眉看A片 竟然看到父母啪啪..

愛因斯坦的「失落手稿」找到了！

特斯拉駕駛開到睡死　狂飆時速1..

關狗籠太久四肢變形　14歲女童..

美龍捲風　6歲童爸爸手中被捲走

更多熱門

相關新聞

提名公主參選　泰愛國黨遭解散

泰國憲法法庭7日下令解散泰愛國黨，理由正是先前提名泰王胞姊烏汶叻公主參選總理的舉動是違反選舉法規，該黨14名高層人士禁止參政10年。消息一出，泰愛國黨黨魁伊布查普感到相當震驚，而人在德國的烏汶叻公主也在IG發文表示，這是件令人非常難過、沮喪的事。

店家禁完全無現金交易　美國費城立法通過

懷孕只產檢過一次！她以為是雙胞胎　竟生出連體嬰

北美美景精選！一趟旅程就能滿足

夏日之旅　走進中國版的普羅旺斯

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

閨蜜暖陪愛紗出國散心

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面