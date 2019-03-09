大馬奶爸帶小兒子飛台灣送驚喜！　老婆嚇：你自己帶他？

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別人的老公不會讓你失望！Youtube頻道「Chang Family」上傳一則影片，內容可以看到，超級奶爸曾耀祖帶著他可愛的小兒子，從馬來西亞飛到台灣找老婆Mia，想給她一個驚喜。沒想到經過一辛苦的旅程後，老婆驚喜見到老公和小孩後，卻不斷問著「他有護照嗎」、「有沒有帶奶粉」，笑翻網友。

影片中可以看到，奶爸曾耀祖先是帶他可愛的小兒子去辦護照，並在將其他相關事項準備妥當後，就要飛往台灣了。上飛機後，爸爸先是餵奶，並將弟弟哄睡，後來好心的空姐也怕弟弟會哭，還陪他一起玩，坐飛機的過程相當順利。

影片中也可以看到，到台灣後，爸爸先是前往老婆住的飯店放行李，再迅速抵達老婆用餐的餐廳，要給她驚喜前，還相當擔心她的反應；沒想到老婆一見到心愛的老公和寶貝小兒子，立馬露出驚喜的反應，很驚訝的問老公「你自己帶他嗎」、「他有護照嗎」，接著不斷關心小兒子的狀況，相當開心。

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影片也引起網友共鳴，紛紛在底下留言「媽媽這生物就是驚訝之餘想到的還是有沒有帶奶粉和尿布之類的重點」、「媽媽驚訝的是我放鬆旅行的時刻泡湯囉！」、「別人的老公真的不會讓我失望」、「你有沒有帶奶粉，真的是為母則強啊XD」、「真的是齁~~~~~~~~~~~~別人的老公永遠不會讓我失望 的」。

▼老婆超級感動！（圖／ETtoday）