冷氣團報到雨還有一波！週一才轉晴　鄭明典：雨後好空氣不是理所當然

▲連續幾天的雨勢，讓全台下雨，今（10日）上午，高雄大樹測站空氣很好，還能看到藍天。（圖／翻攝環保署空汙網）

生活中心／綜合報導

由於鋒面通過，今（10日）各地容易有陣雨或雷雨，台灣西半部和東北部會有局部大雨發生的機率，而受到降雨洗除作用影響，全台空品大致為良好到普通等級，氣象局副局長鄭明典在臉書po出空汙監測網，寫道「雨後好天氣，好空氣不是理所當然，是需要社會的全體覺察，認同它的價值，社會行為才會起變化」。

請繼續往下閱讀...

▲氣象局副局長鄭明典臉書談到，感受一下雨後好天氣。（圖／翻攝鄭明典臉書）

環保署提到，11日起，受到大陸冷氣團影響，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。花東空品區為「良好」等級；受微量境外污染物影響，北部、竹苗、中部、雲嘉南及宜蘭空品區為「普通」等級，局部時段可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

但12日起白天起冷氣團減弱，各地轉晴，加上微量境外污染物可能持續影響，風向逐漸轉為偏東風，西半部地區擴散條件轉差，污染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大。

▲降雨空檔，後方還有雲雨接近，撐過今天就結束連日陰雨。（圖／翻攝天氣風險公司臉書粉專）

天氣風險公司也在臉書上PO文，提醒大家，「海峽上仍有新一波雲雨帶逐漸接近中，今日仍是易有降雨的天氣，若是趁著雨停時出門，別忘了帶把傘。11日，冷氣團南下將帶來較乾冷空氣，台灣附近水氣明顯減少，北部、中部白天漸轉為多雲到晴天氣，但天氣轉好時則要留意可能有境外汙染移入造成空品轉差。