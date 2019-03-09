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老舊大型柴油車汰換補助「最多65萬」　延至111年

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▲▼環保署副署長張子敬說，廢料數量異常增加，是國內有紙漿需求 。（圖／記者許展溢攝）

▼環保署副署長張子敬說，未來管制的將是「髒車」而非老車。（圖／記者許展溢攝）

生活中心／綜合報導

環保署根據2018年6月修正的「空氣汙染防制法」，在九合一選前推出「老舊大柴油貨車汰換政策」，要求在4年內汰換1、2期柴油車，引起當時許多貨車司機的不滿。環保署8日公布最新版本，當中強調「不強制淘汰老車，而是鼓勵換車」，也將中古車列為老舊車輛汰換選項之一，最高補助65萬元，補助方案延長3年，到民國111年截止。

國內目前有8萬輛1、2期老舊柴油大貨車，許多貨車司機對於《空汙法》修正後，要求4年內汰換1、2期柴油車，3期柴油車也必須加裝濾煙器的新規定感到不滿，還因此爆發陳情抗議。對此，行政院院長蘇貞昌與環保署長張子敬於2月表示，未來管制的將是「髒車」而非老車，汰舊換新不僅可換二手車，也增訂維修補助保養方案。

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▲▼老車自救會喊「老車無罪」，立院前抗議新空汙法。（圖／記者崔至雲攝）

▲老車自救會喊「老車無罪」，立院前抗議新空汙法。（圖／記者崔至雲攝）

據估計，目前1、2、3期貨車有11萬2496輛、1、2、3期客車有5099輛，除了採用噸數補助，也會參考新車及二手車的期數。張子敬表示，當時一下說4年要淘汰8萬輛，但事實上不可能，因此在目標沒有改變的情況下，對老舊車輛補助將比原先好，由於不用全面汰換，總費用也會下降。

►►►淘汰老車政策惹火車主　環署重新定調將補助二手車購買、保養

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關鍵字：環保署,空保處,淘汰老舊大型柴油車補助辦法

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