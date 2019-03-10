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咖啡店大魚缸突炸裂　2顧客被大水淋成落湯雞

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▲歐洲巴爾幹半島小國蒙特內哥羅（Montenegro）西部城鎮尼克希奇（Niksic）一家咖啡廳裡的大魚缸突然爆裂。（圖／翻攝自youtube）

 ▲魚缸內的水直接往客人身上沖。（圖／翻攝自CCTV tape YouTube）

國際中心／綜合報導

咖啡廳變水樂園？歐洲巴爾幹半島小國蒙特內哥羅（Montenegro）西部城鎮尼克希奇（Niksic）一家咖啡廳裡的大魚缸，這天突然爆裂，造成兩名坐在魚缸前的男子全身濕透，所幸都沒有受傷，但店家也損失慘重。

綜合外媒報導，從店內的監視器可以看到，當時有兩名男子正坐在大魚缸前的座位喝咖啡，突然魚缸直接爆裂，裡面的水全部往他們身上沖，嚇得連忙起身；不僅如此，大量的水也沖濕其他座位，導致店內一度小淹水。

據報導，咖啡店店員武丘羅維奇（Igor Vucurovic）表示，這魚缸是兩天前新安裝在咖啡店的，是由塞爾維亞一間公司所製造，但也因為才剛安裝，所以裡面還沒放進任何魚，很有可能是生產上出了一些問題，同時也慶幸兩名男子沒有受傷，也沒也小孩在場；但不幸的是，咖啡店也因此損失6,000（約台幣21.3萬元）至7,000歐元（約台幣24.8萬元）。

據了解，武丘羅維奇也表示，生產商不會給我們一個新的魚缸或任何賠償，因為這看起來不是他們的問題，也因為沒有買保險，許多新買的物品和獨特家俱都被水泡壞，損失慘重。

不過咖啡店經過清理後，已經重新開始營業，但這也不免成為顧客討論的話題，甚至也些人在社群網站寫下，「來跟魚兒喝咖啡吧」或是「那兩名男子應該可以獲得免費喝一年的咖啡」。

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關鍵字：歐洲,巴爾幹半島,咖啡廳,魚缸,爆裂,淹水

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