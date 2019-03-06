善有善報！ 這位台灣女孩異國善因緣來自行善解災厄

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

一趟異國出差行，未料在任務結束後發生意外；在乘坐的電聯車翻覆後她脱困求生，立即獲得當地葡萄牙人的協助；劫後餘生的她心想：也許是因為曾在葡萄牙參加慈濟發放，讓她在後來這一場突如其來的意外發生時，獲得最及時的幫助。

來自南投的洪懿君從小多才多藝，慈濟援建921希望工程「僑光國小」破土典禮時，更是學生代表上台致感恩詞。口條分明的洪懿君就讀政大新聞系時，就參加慈濟大專青年社，取得英國大眾傳播碩士後，工作性質需經常到歐洲出差。

▼洪懿君從小多才多藝，慈濟援建921希望工程南投「僑光國小」破土典禮時，更代表上台致感恩詞。曾歷經921地震的她從未想過：自己會再發生令她心有餘悸的事件。





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儘管成績斐然，洪懿君仍不忘把握投入志工的機會，尤其他的父母洪啟芬、陳美惠經常參與國內外慈濟慈善服務、義診，因此懿君在英國讀碩士時，就會利用假日參加在倫敦的遊民發放和養老院關懷。近年在歐洲受訓期間，洪懿君也會跟著慈濟志工投入志工服務，包含2018年2月慈濟為葡萄牙林火災民發放時，她也前往災區投入關懷。

▼洪懿君在2018年2月慈濟為葡萄牙林火災民發放時，在報到區協助校對資料。





2018年底，洪懿君剛結束在葡萄牙的出差行程，正要離開葡萄牙前的夜晚，搭乘的電聯車突然翻覆，造成額頭、臉部、手部、肩膀、腳部等多處撞擊擦傷，從車窗逃生的洪懿君，幸好遇到2位會說英文的葡萄牙路人，路人看到她頭部、手部都有血，立刻關心她問：「妳發生什麼事？跟我說妳怎麼了，不要害怕，我們在這裡。」

2位葡萄牙路人協助洪懿君聯繫上在台灣的父母洪啟芬與陳美惠，他們透過慈濟聯絡網連繫上歐洲慈濟志工。由法國慈濟志工黃行德協助連絡台灣駐葡萄牙代表處，代表處人員獲報迅速到事發現場協助洪懿君送醫。

由於電聯車翻覆時洪懿君臉部有擦傷流血，趕往葡萄牙的德國慈濟志工林美鳳抵達後，將洪懿君頭髮洗乾淨，細心照料，並接到德國的家裡住。洪懿君感動表示，林美鳳師姊就像母親一樣，不在乎她狼狽的身體，為我洗淨頭髮。

洪懿君受到細心照顧後很快復原，2019年初參加德國科隆的歲末祝福，並上台分享。洪懿君表示，感恩一路上遇到的貴人，感恩台灣駐葡萄牙代表處協助就醫，也很感謝自己在慈濟這個大家庭，如果不是因為曾跟歐洲慈濟志工一起服務，就不知道要連絡誰，也感恩之前曾到葡萄牙發放，也許是因此才能一脫困就幸運遇到幫助她的葡萄牙人。

慈濟基金會表示，慈濟志工把來自台灣的愛撒向97個國家地區，只要能走得到的地方，慈濟志工透過愛的關懷、及時協助有需要的人。