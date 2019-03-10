木土爸進廚房！兒試吃「大O色芝麻糊」竄3怪味　千人笑瘋：新水泥材料吧

▲這……這真的是芝麻糊嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多人不擅長下廚，但想煮出一頓好吃的餐點其實並不難，像是電鍋料理就是初學者必試的菜單。一名網友表示，他的爸爸是學土木的，前幾天用智慧電鍋煮了一鍋「芝麻糊」，成品讓他超傻眼。其他人紛紛笑呼「這不是補土的嗎？」「成功的發明了新的水泥。」「喂？預拌混凝土公司嗎？這邊有新品種」。

「爸爸用智慧電鍋做出了這鍋東西……說這是芝麻」，一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，文中表示，他吃了一口「那鍋東西」後，口中感受到的是「一股枸杞的酸味加上芋頭混雜的芝麻味道」，讓他忍不住直呼「我相信如果電鍋真的有智慧，應該會哭泣」。

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▲好像聽到智慧電鍋在哭泣了啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO還表示，「芋頭與芝麻在電鍋中發出一道金色光芒……成為一坨大便」，並說爸爸是學土木的，「我該注意什麼？」仔細看看照片，電鍋中的東西已經幾乎不能稱為芝麻糊，不僅顏色呈現深咖啡色泥土色，形體和泥土也差不多，黏稠程度彷彿剛下完雨的泥土。

看到照片後，其他人都看傻，「超養生，都不餓了」、「你還敢吃我真的很佩服」、「原來是黑暗料理界的霸主」、「老爸解鎖了隱藏料理」、「這偶爾吃太辣，有機會拉出這種有紅紅辣椒片的」、「怎麼跟抽水肥看到的東西一樣」、「這是不是國術館用的那種膏藥」、「這是我在用的火山泥面膜」、「真實的吃土，月底就能吃了」。

還有網友笑說，「這不是補土嗎？塗牆的呀」、「不愧是土木系畢業的啊！都當爸了還是繼續鑽研，發明了新水泥哦」、「下雨天去撈水溝泥是很不錯的防災概念」、「這電鍋智慧很棒啊！有你爸爸的智慧、水2、水泥3、沙5、芝麻3、芋頭5。很完美」、「你爸把他當混凝土在打嗎」、「拿些紅磚頭進來，你爸就會開始建設了」。

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▼這真的不是混凝土嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）