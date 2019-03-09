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社會 社會焦點 保障人權

更新／參加法會回程遭擦撞！國3和美段「遊覽車翻覆」33人輕重傷

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地方中心／彰化報導

彰化國道三號南下192公里和美路段9日下午4時43分發生遊覽車翻覆車禍，目前狀況不明，共出動15輛救護車，疑似有大量傷患，詳細情形有待相關單位說明。

【18:25更新】

童綜合醫院指出，侯女（63歲）頭部撕裂傷及血腫；李女（67歲）頭部撕裂傷及血腫；蘇女（55歲）四肢擦挫傷；蔡女（70歲）頭後枕血腫及頭暈，到院4人意識皆清楚，治療後留院觀察。

【17:55更新】

遊覽車司機表示，當時外側車道一輛黑色轎車突然失控衝向內側車道，剛開始有閃過，沒想到對方又撞到護欄、反彈回來，才會閃避不及翻車。

【17:41更新】

消防局指出，初步為5名乘客重傷、28名輕傷，都送往醫院救治。《ETtoday新聞雲》記者致電遊覽車公司「芊華通運有限公司」，他們拒訪，表示在處理傷患、沒空回應。

國道公路警察局指出，遊覽車翻覆在加速車道與外側車道間，部分乘客被救出來後皆坐在路旁等候救援，另還有乘客困在車內等待救援。

▲▼遊覽車翻覆，車內狀況。（圖／翻攝自爆料公社）

▲遊覽車內部狀況。（圖／翻攝自爆料公社）

據了解，車上含司機有共33人，該遊覽車是從高雄出發到苗栗參加法會，豈料回程就發生翻覆意外。彰化縣消防局指出，派遣沙鹿、西屯、犁份、清泉、中港、清水分隊、出動各式救災（護）車共15輛、人員共43名，傷患將送往彰基秀傳及中山醫院。

▲▼遊覽車翻覆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲（左）與遊覽車碰撞的黑色轎車；（右）人員救援中。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化國道三號南下192公里和美路段9日發生遊覽車翻覆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲遊覽車翻覆。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲遊覽車翻覆，5重傷28輕傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲遊覽車翻覆，5重傷28輕傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化國道三號南下192公里和美路段9日發生遊覽車翻覆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼國道3號南下彰化路段驚傳遊覽車翻覆。（圖／翻攝自高速公路1968）

▲國道3號南下彰化路段驚傳遊覽車翻覆。（圖／翻攝自高速公路1968）

ET快訊
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影／參加法會回程遭擦撞　國3和美段遊覽車翻覆33人輕重傷
彰化國道3號南下驚傳遊覽車翻覆　15輛救護車趕往救援

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