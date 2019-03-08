潘恆旭叫戰王浩宇選立委　媒體追問韓國瑜：他長大了自己講

▲ 面對潘恆旭叫戰王浩宇，韓國瑜表示「他長大了，自已講」。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

說到跨區監督的桃園市議員王浩宇，讓韓國瑜及潘恆旭、王淺秋兩位局長接連出面「攻守」，甚至引發潘恆旭叫戰王浩宇「來選立委」，不過面對局處首長的「直球對決」也讓韓國瑜出面回應，韓表示仍然會站在規勸的角度，不過提到叫戰王浩宇來高雄選立委部分，韓國瑜則說「讓他自己講，他長大了」。

韓國瑜在三八婦女節當天出席社會局女性影展活動，有媒體問到「回去會對李佳芬表示什麼？」韓回應「敬祝佳節快樂」，不過提到觀光局長潘恆旭叫戰王浩宇部分，韓國瑜則表示讓潘自己講，潘稍早接受媒體訪問時也提到，王浩宇當選市議員後只關心兩件事，一件是歌頌鄭文燦，另一件則是打壓韓國瑜，既然那麼關心高雄，不如下來高雄選立委，王選哪一區自己就選哪一區，即便對方留在桃園，他也會跟進。

不過，韓國瑜除了要應付王浩宇外，也面對行政院長蘇貞昌的質疑，因韓在7日中的訪問中希望民進黨多要思考為何會輸掉選舉以及人心，以及民進黨跟過去的國民黨一樣「大灑幣」，蘇貞昌針對此話也要韓國瑜給交代，說明一下錢花去哪裡，對此韓國瑜則說，自己的言談只是呼籲，跟藍綠惡鬥沒有關係，他希望民進黨能好好思考，為何民眾不把票投給民進黨。