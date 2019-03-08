造謠楊元慶不挺華為　聯想控告數百名博主涉誹謗

▲聯想董事長兼CEO楊元慶。（圖／翻攝自微博／楊元慶）

大陸中心／綜合報導

聯想集團7日發布新聞稿表示，將對數百名在微博上轉發不實文章，造成聯想集團聲譽受到影響的博主進行控告，「將採取一切合法手段，調查長期惡意挑動中國公司內耗的幕後黑手。不惜任何成本挖掘相關組織或個人惡意操控社會輿論行為的真實目的，將其繩之以法。」

據聯想聲明，整件事源自3月5日，媒體號「數碼e起談」在自營平台上發表題為《聯想楊元慶再惹爭議，寧願放棄5G也不選華為，高通比華為強太多》的造謠文章，隨後大批自媒體進行有組織的二次洗稿、發布，造成惡劣的社會影響。

這篇造假的文章內容提及，2019世界移動通訊大會上，楊元慶表示，要麼選擇高通、要麼放棄5G，不會考慮華為。文章裡提到，楊元慶透過科普的方式，講述高通5G與華為5G的技術差異，「當然是高通5G技術好多了。」

聯想說明，聯想集團董事長兼CEO楊元慶從未在任何場合發表過類似言論；目前已完成相關蒐證工作，將透過法律維護自身權益，起訴相關造謠媒體。

▼聯想董事長兼CEO楊元慶。（圖／翻攝自微博／楊元慶）

聯想稱，此類無中生有的謠言不斷出現，最近一年更為頻繁，「最近一年，此類無中生有的謠言以極高的頻率不斷出現，我們將採取一切合法手段調查長期惡意挑動中國公司內耗的幕後黑手，將不惜任何成本挖掘相關組織或個人惡意操控社會輿論行為的真實目的，將其繩之以法。」