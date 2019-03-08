大陸2018手機市場出貨4.1億支　華為占總量29％

▲華為手機。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

據中國信息通信研究院日前發布的《2018年國內手機市場運行分析報告》顯示，2018年度，大陸手機市場總出貨量4.14億支，較2017年減少15.6％；國產手機品牌發貨3.71億支，比2017年的4.36億支減少14.9％。

報告統計，國產手機銷量減少，但仍占同期手機出貨量的89.5％；推出的新機型695款，較去年下降29.4％，占同期手機上市新機型數量的91.0％

2018年12月，市場總出貨量3567.4萬部，比去年同期減少16.3％，銷售額則成長0.9％，其中4G手機3362.9萬部，占同期手機總出貨量94.3％，另有2G、3G手機分別出貨201.7萬部與2.7萬部。

▼2018年12月陸手機市場銷售分布圖—藍色為國產品牌、紅色為外國品牌。（圖／中國信通院）

2017年手機市場出貨4.59億支，是大陸迎來智慧型手機市場後，首度負成長；當時市場普遍預期，2018年智慧型手機市場將持續低迷，出貨成長空間有限。

2018年華為（含子品牌榮耀）在國內市場銷量達1.2億支，占國內市場銷售量29％。華為旗下品牌榮耀總裁趙明說，照正常趨勢，未來手機品牌將更加集中，在全球具有影響力或市占率達5％～10％的手機品牌，估計會有5、6家。

▼2017年12月～2018年11月大陸手機市場（藍色為銷量，紅色線條為2G手機占比，綠色線條為3G手機占比，紫色線條為4G手機占比）。（圖／中國信通院）

陸國產手機品牌正紛紛撕下「平價」的標籤，搶攻中、高端市場。據國際數據公司IDC統計，2018年第二季度中國智慧型手機市場平均單價約人民幣2500元（約新台幣11250元），較去年同期漲幅達15.0％。比五年前的數據增加近人民幣1100元（約新台幣4950元）。

▼中國信息通信研究院院長劉多。（圖／中國信通院）

中國信息通信研究院院長劉多表示，預計到2030年，在間接貢獻方面，5G將帶動的總產出、經濟增加值、就業機會分別為10.6萬億元、3.6萬億元和1150萬個。他說，5G技術的快速發展可推動包括通信、電子元器件、芯片、終端應用等全產業鏈的升級。

他提到，5G時代來臨時，用戶大規模更換5G智能手機，可刺激消費增長。並且，5G將覆蓋物聯網，還可能會催生更多新應用、新服務和新業態，帶動經濟社會加快發展，「4G改變生活，5G改變社會。無人駕駛、智慧醫療、智慧家居、遠程教育，5G來臨之後，可能就會實現。」