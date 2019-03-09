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狼學長混入畢業舞會偷拍遭逮　移送小聲道歉「對不起」

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▲▼鄭姓學長利用學弟妹舉辦畢業舞會，趁亂混入偷拍裙底風光。（圖／記者趙永博攝）

▲鄭姓學長利用學弟妹舉辦畢業舞會，趁亂混入偷拍裙底風光，警方訊後移送至偵查隊複訊。（圖／記者趙永博攝）

突發中心／台北報導

北市大安區的一間高中，8日晚間舉辦畢業舞會，一名25歲的賴姓學長藉故參加舞會，趁亂以自拍棒偷拍4名女學生的裙底風光，遭到其他男學生發現，要求賴男交出手機查看，賴男當場逃跑，卻被4名男高中生壓制報警，警方獲報後到場逮捕賴男，從他手機中找出偷拍的影片及照片，4名被害女學生得知後也氣得對賴男提告。

警方表示，涉嫌偷拍的賴姓校友（25歲），8日晚間以校友身份參加學弟妹的畢業舞會，卻趁亂以自拍棒伸進女學生裙底，偷拍學妹的裙底風光，其中有4名學弟發現後，禮貌性詢問是否能借看手機確認畫面，賴姓校友裝沒聽到想收拾包包想要離去。

男學生認為不單純，再度詢問賴男，不料賴男卻趁隙狂奔，最後在樓梯間被4名男學生壓制，並通知警方到場處理。警方到場後，查驗賴男手機，發現賴男在舞會中偷拍的照片及影片，初步清查有4名女學生受害。警方也通知受害人到派出所指認犯嫌。

受害的4名女學生由家長及校方人員陪同至新生南路派出所指認犯嫌，8日晚間製作完筆錄後，4人決定都對犯嫌提告。警在受害者提告後，將他移送至大安偵查隊複訊，移送時，賴男背對鏡頭悄聲說出「對不起」，似乎對自己的行為感到抱歉，但為時已晚，訊後警方將依妨害秘密罪嫌送辦。

▲▼鄭姓學長利用學弟妹舉辦畢業舞會，趁亂混入偷拍裙底風光。（圖／記者趙永博攝）

▲背對鏡頭時，賴男悄聲說出對不起。（圖／記者趙永博攝）

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