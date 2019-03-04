5G技術前景看好　外媒：這5間新創公司發展可期

▲5G通訊技術。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

近年來5G技術持續發展，下載一部電影可能只需要幾秒鐘的時間，雖然目前仍不到商業應用的程度，但市場早已對這樣的新技術充滿興趣。《華爾街日報》特別點出5家在發展5G應用上值得關注的新創公司：

Peloton Technology

位於美國加州山景城的「Peloton Technology」，是一間專門提供「自動車輛結隊」服務的公司，該項技術宗旨為讓多輛在高速公路上移動的卡車能緊密的接續移動，除了能減少燃油的消耗外，也能減少因為駕駛操控疏失而釀成的意外事件。

該公司創辦人兼執行長Josh Switkes表示，目前該公司正在利用4G網路技術來開發這項新技術，但未來若是能結合5G技術，相關系統的使用將會更加迅速且正確，安全性也將大大提升，燃油消耗也將降低。

▼Peloton Technology的「自動車輛結隊」服務。（圖／翻攝Peloton Technology）

Edgybees

位於美國加州聖地牙哥的「Edgybee」創立於2017年，是一間專注於擴增實境（AR）業務的公司，該公司的擴增實境（AR）軟體能應用在將無人機、直升機和道路車輛拍攝到的實際畫面進行資訊分層，進而協助消防等救災工作，這項技術已經在協助撲滅加州野火的行動中見到成效。

該公司執行職長Adam Kaplan表示，目前該公司所遇上的困難為，現有的網路技術有時無法及時跟上該公司軟體，導致相關擴增實境（AR）畫面出現延遲，未來透過5G技術低延遲的特性，問題有望獲得改善。

▼Edgybees專注於擴增實境（AR）業務。（圖／翻攝Edgybees）

The Void

位於美國猶他州林頓的「The Void」，是一間專助於虛擬實境（VR）業務的公司。由於要創造虛擬實境（VR）的環境必須用到大量的數據傳輸，因此外界總認為虛擬實境（VR）將成為推動5G技術發展的重要推手。

The Void過去曾推出讓玩家戴上VR設備，體驗由《星際大戰》、《魔鬼剋星》等知名電影改編的虛擬實境（VR）遊戲，玩家不但能藉由虛擬實境（VR）來探索故事中的世界、與遊戲角色進行互動，甚至還能有溫度和氣味等感官體驗，相當真實。該公司的技術主管Farrell Edwards表示，未來在5G技術的助攻下，該公司能為用戶提供更加複雜且逼真的虛擬體驗。

▼The VOID提供多款VR遊戲。（圖／The VOID提供）

ShotSpotter

位於美國加州紐華克的「ShotSpotter」創立於1996年，是一間專注於「槍擊地點定位」業務的公司。在該公司的技術支援下，可以利用傳感器來對槍聲進行三角定位，並立刻通報執法部門。

該公司營銷與產品戰略高級副總裁Sam Klepper表示，目前該公司正與無人機公司和執法機構合作，未來5G技術加入後，能即時分析出槍擊地點，並立即派遣無人機前往，這些無人機可以透過5G技術來傳送清晰的現場即時畫面，進而協助執法部門辦案。

Hah Parking

位於美國南卡羅來納州查爾斯頓的「Hah Parking」創立於2018年，是一間專注於「停車輔助」業務的公司。目前Hah Parking所推出的應用程式可以為私家停車位提供交易市場，用戶可以藉此出租自家停車位，一小時甚至一個月都可以。

該公司執行長Victor Vitali表示，目前該公司系統是採用3G和4G網路，但已經積極為即將投入市場的5G技術做準備，例如未來5G技術能提供更完整的即時交通資訊，只要附近一有停車位，Hah Parking的應用程式就能引導駕駛人前往該停車為，未來甚至能協助自動駕駛汽車尋找停車位。