　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

今年全球智慧型手機出貨量看跌　5G設備出貨量僅佔0.5%

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲5G通訊,5G,手機,華為,5G元年。（圖／CFP）

▲預計5G設備的採用數量將在今年後大增。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

知名市場研究機構國際數據公司（IDC）公布最新的全球季度手機追蹤報告（Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker），報告顯示，今年的智慧型手機市場將繼續受到挑戰，預計出貨量將連續第3年下滑。

IDC預估，今年全球智慧型手機出貨量將較去年下滑0.8%至13.9億支，不過下半年有望回暖，估計今年7月至12月的出貨量將年增2.3%。長遠來看，全球智慧型手機的年度出貨量將在2023年達到15.4億支。

IDC負責追踪全球移動設備市場的副總裁雷斯（Ryan Reith）表示，什麼能使智慧型手機市場恢復增長仍是未知數，「毫無疑問地，智慧手機產業成長無疑受到一些廣為人知的因素影響而走下坡，包括消費者換機週期延長、面臨考驗的中國大陸市場及地緣政治的不利因素等，但如果因而忽視了5G等一些可能即將應驗的重要科技進展，則是過於短視。」

IDC分析師斯里瓦斯塔拉（Sangeetika Srivastava）指出，雖然5G設備及可摺疊螢幕智慧型手機仍尚未受到來自用戶的實際體驗，但毫無疑問的是，今年將會是智慧型手機市場迎來革新的一年。5G的相關行銷話題仍處於早期階段，不過IDC預估到了2023年，全球每4支智慧型手機中便會有1支為5G機種。

隨著可摺疊裝置和 5G 智慧手機推出，今年預料將會看到技術創新的新高點，預計5G設備的採用數量將在今年後大增。IDC估計，今年全球5G智慧手機出貨量將達670萬支，約佔當前全球總市占的0.5%，到了2023年，5G設備則將佔據全球智慧型手機總出貨量的26%。

▼IDC全球智慧型手機出貨量預估。（圖／截自IDC全球季度手機追蹤報告

▲▼IDC全球智慧型手機出貨量預估。（圖／截自IDC全球季度手機追蹤報告）

ET快訊
身邊就是冰櫃！酒駕累犯「震撼教育」殯儀館首開課76人全到
爸病逝兒請假出殯　老闆「去會復活？」逼上班..對話曝光網怒了
Selina久違認動心！主動告白張軒睿：想跟我談戀愛嗎
遊學砸錢爽睡20次！他心疼學長女友「該當抓耙子？」網戰翻

關鍵字：智慧型手機,5G,IDC,全球季度手機追蹤報告

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

燦坤蘋果福利品限量特賣　iPhone X直接折8,100元

今年全球智慧型手機出貨量看跌　5G設備出貨量僅佔0.5%

用iPhone最不爽的地方　果粉點出最崩潰4大悲劇

多據點視訊會議不再卡　合勤推「自動優化廣域網路解決方案」

全靠自學！19歲駭客靠程式漏洞賺得100萬美元

Galaxy S10來了　中華電信開放預購星粉優先領機

iPhone未來若更換第三方電池　仍有機會享有蘋果維修服務

自拍愛修修臉　美圖：9成台灣人分享前一定要修圖

Galaxy Fold都還沒上市　外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

台灣人才懂！國外工程師困惑：為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

燦坤蘋果福利品限量特賣　iPhone X直接折8,100元

今年全球智慧型手機出貨量看跌　5G設備出貨量僅佔0.5%

用iPhone最不爽的地方　果粉點出最崩潰4大悲劇

多據點視訊會議不再卡　合勤推「自動優化廣域網路解決方案」

全靠自學！19歲駭客靠程式漏洞賺得100萬美元

Galaxy S10來了　中華電信開放預購星粉優先領機

iPhone未來若更換第三方電池　仍有機會享有蘋果維修服務

自拍愛修修臉　美圖：9成台灣人分享前一定要修圖

Galaxy Fold都還沒上市　外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

台灣人才懂！國外工程師困惑：為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

沒有告示與䕶欄的懸崖──安全是你的責任（下）

想吃要排2小時　人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮

柴柴「見指甲噴飛」秒變尖叫雞　美容師看傻：這次沒剪呀？

【奧斯塔羅】人心很難測！這對象說的話能相信嗎？

當面嗆男演員：你的話題無聊！　「GD伴遊女」李周妍惹怒觀眾

華為正式控告美國政府　陸外交部：完全正當，完全可以理解

網約工多達7000萬　朱曉進：修法保障「三無」群體

埃及開羅獲選全球旅遊CP值最高城市

Selina甜笑認欣賞張軒睿！下秒揭「差10歲代溝」大叫：很傻眼

脫貧滿意度達90％　劉永富：6年脫貧8000萬人

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

3C家電熱門新聞

為何這麼多人用「ji32k7a..

Sony Mobile新機3/..

iPhone 四大缺點　讓果粉..

別搶當白老鼠！摺疊手機爆5大疑..

三星S10今預購取貨　Gala..

Sony智慧型手機相機表現可..

FB Messenger夜間模..

外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

李佳峰外傳將加入3C通路商行列

全靠自學！19歲駭客靠程式漏洞..

Xperia 10系列、L3下..

三星Galaxy S10+絢光..

蘋果春季發表會倒數　iPhon..

iPhone若換第三方電池　仍..

更多熱門

相關新聞

葡萄牙總理挺華為參與5G　陸外交部回應

葡萄牙總理科斯塔（António Costa）近日指出，葡方理解有關國家對華為參與5G網路可能存在風險的擔憂，但認為不應該因此停止歐洲數位基礎設施現代化進程。大陸外交部發言人陸慷6日對此表示，越來越多的各國人士已經表明公正的態度，同時，建立統一客觀、公開透明的網路安全標準，是個建設性的倡議。

亞電通過配發0.5元股利　瞄準5G添營運成長動能

華為向日系供應鏈增加訂單　因買不到美國貨

格芯攜手和康攻資料中心和5G

宏達電手機有機會重返印度市場

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

四大血型性格特徵大揭露

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面