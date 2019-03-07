今年全球智慧型手機出貨量看跌　5G設備出貨量僅佔0.5%

▲預計5G設備的採用數量將在今年後大增。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

知名市場研究機構國際數據公司（IDC）公布最新的全球季度手機追蹤報告（Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker），報告顯示，今年的智慧型手機市場將繼續受到挑戰，預計出貨量將連續第3年下滑。

IDC預估，今年全球智慧型手機出貨量將較去年下滑0.8%至13.9億支，不過下半年有望回暖，估計今年7月至12月的出貨量將年增2.3%。長遠來看，全球智慧型手機的年度出貨量將在2023年達到15.4億支。

IDC負責追踪全球移動設備市場的副總裁雷斯（Ryan Reith）表示，什麼能使智慧型手機市場恢復增長仍是未知數，「毫無疑問地，智慧手機產業成長無疑受到一些廣為人知的因素影響而走下坡，包括消費者換機週期延長、面臨考驗的中國大陸市場及地緣政治的不利因素等，但如果因而忽視了5G等一些可能即將應驗的重要科技進展，則是過於短視。」

IDC分析師斯里瓦斯塔拉（Sangeetika Srivastava）指出，雖然5G設備及可摺疊螢幕智慧型手機仍尚未受到來自用戶的實際體驗，但毫無疑問的是，今年將會是智慧型手機市場迎來革新的一年。5G的相關行銷話題仍處於早期階段，不過IDC預估到了2023年，全球每4支智慧型手機中便會有1支為5G機種。

隨著可摺疊裝置和 5G 智慧手機推出，今年預料將會看到技術創新的新高點，預計5G設備的採用數量將在今年後大增。IDC估計，今年全球5G智慧手機出貨量將達670萬支，約佔當前全球總市占的0.5%，到了2023年，5G設備則將佔據全球智慧型手機總出貨量的26%。

▼IDC全球智慧型手機出貨量預估。（圖／截自IDC全球季度手機追蹤報告）

