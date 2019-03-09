夜店看上勇男！「房內激烈掌聲」一夜來4發　正妹越想越不對怒告撿屍

▲正妹酒後喝茫，控男子趁機撿屍。（圖／記者徐文彬攝，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

台北市一名年輕貌美的女子指控，從來就不認識的陳姓男子在夜店趁她酒醉時，竟然將她撿屍至旅館，一個晚上連續來4次讓她身心俱創，憤而提起強制性交罪告訴；不過陳男卻表示，當天的確女方來4次，但根本就沒有違背她的意願，對方還覺得「很勇猛」、「很滿意」等，事後還約她一起用餐。台北地檢署調閱監視器發現女子意識清楚離開旅館時，還在大廳等候陳男，因此採信陳男的證詞，不起訴處分。

20多歲的陳男去年10月在台北市信義區夜店認識這名年輕女子，兩人一起搭乘計程車前往附近的旅館，整個晚上房間傳出「激烈的鼓掌聲」，做了至少4次。但事後女子指控，當天在夜店喝多了、在廁所嘔吐，迷濛中卻有一名男子扶她休息，還叫了一輛計程車載她至旅館。

女子越想越不對勁，她根本不知道這名男子是誰。兩人進到旅館房間後，男子就直接脫光她的衣服，性侵她至少2次以上；睡醒後，又性侵了她2次，整個晚上至少蹂躪4次，讓她痛不欲生。

檢警查出帶女子去旅館投訴的是陳男，他到案時也坦承和女子做了4次，但沒有違背對方的意願。

陳男解釋，兩人在夜店互相看對眼後就一起搭車回旅館，他也努力做了4次讓女方滿意，事後兩人更互相加LINE好友，甚至有出外用餐，他也出示兩人事後的對話紀錄證明說詞。

檢方查出，控告的女子性侵後應有時間離開，但她沒有落跑，也沒有打電話求救，而且透過旅館的監視器畫面明顯可見，當陳男準備去騎機車時，女子還在大廳等候，更讓對方載至捷運站，事後還願意與男方用餐，顯然與常情有違，因此採信陳男的辯解，故不起訴處分。