巧克力鳳梨乾吃過嗎？　內埔「自然果鋪」告訴您滋味 ！

▲曾得過神農獎的何秉榮和太太沈宜蓁創造「自然果鋪」品牌，行銷鳳梨。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

受暖冬影響，以往3、4月份才盛產的高屏地區鳳梨，2019年提早到來，屏東縣內埔鄉果農何秉洋栽種30幾公頃的鳳梨田，今年也跟著提前內外銷腳步，除外銷外也送批發市場及行口商，增加多元通路。

曾獲全國十大神農的何秉洋，種鳳梨有一套，從肥培管理到催花技術，都有很深的底子。他老家住嘉義民雄，原從事水電業，13年前搬到內埔，跟老婆沈宜蓁一起種鳳梨，最早租用老埤農場，因租約到期改到他地栽種。

他說，從小就在鳳梨田長大，每天上學必須經過一大片鳳梨田，因此對鳳梨結下深緣，來屏東後發現這裏氣候種出來的鳳梨品質更佳，產期並比中部早2個月，今年是暖冬，又比預期更早1個月，他提前布局。

他指出，在農曆年前就有少量外銷，年後產量增加，外銷量增加到1星期2個貨櫃以上，3月份開始產量增加，外銷量跟著到3-4個貨櫃，而國內消費者也發現市面上的鳳梨風味及口感已經是超過國際水準，甜度達18度，連鳳梨心吃起來都有脆脆的口感，紛紛下手採購。

為增加鳳梨市場的深度及廣度，他負責果園管理及集運工作，沈宜蓁則負責行銷及加工品製作，創造「自然果舖」的品牌，研發了鳳梨乾、鳳梨酥、巧克力鳳梨乾及鳳梨汁，相當受市場歡迎，保有鳳梨風味及香氣，鮮果及加工品吃過的人都按讚。