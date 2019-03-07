2男桃園遭砍、子彈穿臉　直奔台北「黑道急救站」傻眼：怎變醫美！

突發中心／台北報導

素有「黑道急救站」的慶生醫院早已轉型成醫美診所，但仍有許多不知情的黑道人士受傷後會前往救治。7日凌晨就有6名男子與人相約談判發生衝突，其中1人遭砍、另外1人則是臉部遭子彈貫穿，6人隨後驅車北上，直奔慶生醫院，沒想到到了之後眼前卻是一間醫美診所，令他們相當傻眼，於是轉知救護車送往馬偕，警方目前也正了解事發原因。

▲6名男子相約桃園與人談判遭砍傷，直奔黑道急救站救治，沒想到醫院竟變醫美。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，這6名男子分別來自北投、大同一帶，傷者目前對於案情不願透露，僅表示在桃園平鎮一帶與人談判，雙方打架造成受傷，警方7日上午也通知將人送醫的李姓男子到案說明。

▲2人遭砍、槍傷送往慶生醫院救治遭拒收。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，肩膀遭砍的21歲陳姓男子、臉部遭子彈貫穿的23歲黃姓男子，與陪同就醫的21歲李姓男子等6人，7日凌晨4時許，相約南下桃園與人談判，卻爆發肢體衝突，陳男險遭砍殺頸動脈大量出血，而黃男則是臉頰遭子彈貫穿，牙齒幾乎碎裂。

其中21歲的李男與另名友人，緊急將2人送往北市林森北路上的慶生醫院，但沒想到慶生醫院早已轉型醫美診所，因此拒收傷者，但也緊急通報台北市消防局派救護車將2人送往馬偕醫院，經過救治後，目前仍在醫院觀察。

李男到案後，警方發現李竟是竹聯幫分子，且受傷的黃男則有殺人未遂、槍砲等前科，且車主則是有妨害自由前科，目前懷疑有黑幫涉入，但相關人士均不吐實，警方仍在釐清案情。

李男則表示，凌晨一點多時被黃男等四人找來吃消夜，李負責開車一路到了桃園平鎮區，遇襲的2人說要下車講事情，其他人就在車上等，未料不到十分鐘，2人負傷上車，一群人送傷者到慶生醫院後隨即離去。

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