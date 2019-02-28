催討「綠水鬼」講話太大聲　他怒擲信號彈把辦公室燒了

▲詹男等人去和錶主談判歸還勞力士名錶後，詹男丟了信號彈就和友人一起離開。（圖為資料照／記者柳名耕翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北詹姓男子去年10月某天深夜受託保管一顆信號彈，隔天凌晨搭友人車要去吃消夜，因友人路上接到電話，友人遭催討勞力士名錶「綠水鬼」，一行人改道去找錶主談判，詹男竟因不滿對方講話大聲，離開時隨手就把信號彈丟出去，導致錶主的辦公室燒毀，台北地檢署偵查後依放火燒燬建築罪起訴詹男。

2018年10月27日凌晨，台北市南京東路五段一處商辦大樓的3樓，一間行銷公司被大火吞噬燒燬，謝姓員工逃出被嗆傷送醫，警消正在調查起火原因時，詹姓男子突然主動到案，坦承自己丟了信號彈釀成火災。

▲勞力士「綠水鬼」主打可潛水300米不受侵害。（圖為資料照片／記者柳名耕翻攝）

檢警調查，詹男在事發前一晚，本來在酒店享樂，為了要和張男去吃宵夜要提前離開，同包廂友人擔心被警察臨檢，因此把隨身帶著的露營用信號彈託付給詹男，而詹男與張姓友人會合準備要去吃消夜途中，張男突接到一通電話，原來是張先前向行銷公司老闆借了一支勞力士「綠水鬼」，現在行銷公司的員工代為催討。

詹、張一行人因此臨時改道去行銷公司談判還錶事宜，談完後由張帶頭離開，沒想到最後走的詹男，因為不滿談判時，聽到對方講話比較大聲，竟把剛拿到的信號彈點燃，朝電腦桌丟去，當場造成大火，燒燬辦公室主結構，天花板嚴重塌陷，還導致謝姓員工被嗆傷送醫。

檢方認為，詹男是臨時被帶去且未參與談判，信號彈也是朝辦公桌丟擲，無證據顯示意圖殺人，最後依可處無期徒刑、7年以上徒刑的《刑法》放火燒燬現住建築罪起訴，至於張男和其他參加助陣的人，因不知詹男帶著信號彈，被以證據不足等理由不起訴。

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