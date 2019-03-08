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74歲貧父賣房賣咖啡　供2女美國留學：她們10年不曾回來...

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▲▼74貧父路邊賣咖啡為生 。（圖／翻攝自soha.vn）

▲Duyen多年來靠著賣咖啡為生。（圖／翻攝自soha.vn）

國際中心／綜合報導

越南胡志明市一名父親Duyen，為了獨立撫養2名女兒長大，不惜賣掉房子，在路邊賣咖啡為生，以供女兒出國留學。如今2女兒在美國事業有成，但10年來卻不曾回國探望過他。日前，Duyen在咖啡攤貼出公告，告知客人要停賣48天，因為他終於湊足旅費了，準備要去探望女兒，讓不少知道背後故事的民眾都相當心疼。

據越媒vietucnews報導，住在胡志明市西貢的74歲Duyen，由於妻子早逝，他為了獨立拉拔兩個女兒長大、出國讀書，不僅賣掉原本居住的房子，改住便宜旅社，且每天靠著騎擋車在路邊賣咖啡為生。如今，大女兒在美國畢業後順利成為醫生，小女兒則順利成為教授，雖然兩人的成就都讓Duyen感到驕傲，但2女兒自從2009年出國留學後，10年來從來都沒有回國探望過爸爸。

▲▼74貧父路邊賣咖啡為生 。（圖／翻攝自soha.vn）

▲▼女兒未曾回國，但Duyen也沒抱怨過。（圖／翻攝自soha.vn）

▲▼74貧父路邊賣咖啡為生 。（圖／翻攝自soha.vn）

日前，Duyen在賣咖啡的擋車上，掛出紅布條寫著，「Buon Me Thuot咖啡要停賣48天，從2019年3月5日至2019年4月21日，為了要去美國探望2個女兒。」此布條一貼出，便引發眾人關注，原來是Duyen在這些年來，終於湊足旅費，準備前往美國探望兩個女兒，想要趕快一家團圓。

Duyen貼出公告和熟客分享這份喜悅，他羞澀表示，「我沒有什麼東西可以帶到美國，只帶了3公斤的咖啡、半公斤的西寧鹽當作禮物。」而對於當初做出這個決定，Duyen從未感到辛苦、後悔，雖然女兒出國後就沒有再回來，但還是常常打電話關心他，「這一切都看你怎麼看待，對我來說，孩子是父母最寶貴的財富！
 

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關鍵字：Duyen,咖啡,父愛,東南亞要聞

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