閉上眼再翻白眼、不亂說隨便　成年人必學「10種社交禮儀」

▲職場環境不像學生時期，應對得體才不會被當白目。（圖／免費圖庫pakutaso）

生活中心／台北報導

小時候的你是不是也常想著長大，等到長大才發現沒有想像中美好，許多人出社會後最懷念的反而是學生時代的單純，面對老師、同學可以坦然做自己，不過，邁入職場後，待人處事上勢必得做出一些調整，以下整理出幾項「成人的社交禮儀」，學起來讓自己在人際關係中更加游刃有餘吧！

一、能說「我不知道」，就別說「我怎麼知道」

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出社會之後，最忌諱的就是明明不懂卻裝懂，如果真的不知道，只要好好說聲「我不知道」，這時如果說「我怎麼知道」，不僅聽起來不耐煩，還可能會讓別人當眾很尷尬。

二、二選一沒有那麼難，不要老說「隨便」

人生無可避免的就是要不斷做出選擇，這時候說出「隨便」兩個字，代表想要逃避選擇後的責任，讓別人宰割你的人生，而且往往也會讓聽的人不受尊重，可別因為隨口脫出的兩個字，惹惱了身邊的人。

三、轉身後，閉著眼睛翻白眼

有些人面對不如意的事，總是會下意識的翻白眼，但在職場中千萬別輕易做出這個動作，會讓別人感覺不尊重，甚至落入他人的話柄，再怎麼感到無言，也要記得「轉身後，閉著眼睛再翻白眼」。

▲再怎麼感到無言，也要記得「轉身後，閉著眼睛再翻白眼」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

四、沈默是金

進入職場後，特別是新人，應該秉持「多聽、多做、少說話」的大原則，簡潔有力表達自己所需要的，滔滔不絕有時反而讓人覺得輕浮，更顯破綻百出。

五、爽快的拒絕

在成年人的世界，没有爽快的同意就是拒绝，在職場中，爽快的拒絕，更能把事情做好、更快的知道方向跟目標，別讓「委婉」成了你人生的絆腳石。

六、對方沒有惡意時，千萬別製造尷尬氣氛

當遇到別人態度沒想像中的友善，也別讓溝通氣氛變尷尬，這時只要釋出善意笑容搭配點頭，趕緊離開令人尷尬的情景，轉過頭深呼吸，就會發現這個世界還是有很多美好。

▲辦公室氣氛鬧僵會很尷尬。（示意圖／視覺中國）

七、多說「好的、可以、我知道」

與人交談時，只有回應「嗯」時，很難讓人覺得是認同或肯定的意思，甚至還會覺得有點敷衍，下次可以改說「好的、可以、我知道」，也許可以讓別人對你多點好感。

八、能打電話，就別只是傳訊息

隨著網際網路的發達，通訊軟體成為現代人的溝通媒介，不過僅有文字，看不出字面上的語氣，可能會讓收到訊息的人產生誤解，下次與人溝通時，能夠用說的就別再用打字，除了避免摩擦還可增加效率。

九、能好好的講中文，就別洋腔怪調

剛從國外留學回來的人，可能一時半刻還無法改回來中文模式，這種時候有國外口音大家還能理解，不過要是刻意模仿外國人說話語調，可是會讓人很傻眼，認為這個人自以為比較高層次，或展現「與眾不同」吸引他人目光，反而很容易招致反感。

十、只會說「又怎麼了」，就不能好好說話嗎？

適時地關心周圍的人，用詞的關鍵，非常的重要。就像是「又怎麼了」這聽起來像是關心，但「又」字增添了不耐煩的感覺，可以簡單一點改說「怎麼了」，是不是讓人聽了倍感溫暖，又多了一份溫柔感呢？