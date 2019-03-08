泰愛國黨「提名公主參選」違憲遭解散　她PO文：難過且沮喪





▲ 烏汶叻公主本月8日被提名為總理候選人。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

泰國憲法法庭7日下令解散泰愛國黨，理由正是先前提名泰王胞姊烏汶叻公主參選總理的舉動是違反選舉法規，該黨14名高層人士禁止參政10年。消息一出，泰愛國黨黨魁伊布查普感到相當震驚，而人在德國的烏汶叻公主也在IG發文表示，這是件令人非常難過、沮喪的事。

在泰愛國黨（Thai Raksa Chart party）本月8日提名烏汶叻公主（Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi）為總理候選人後，泰王瓦吉拉隆功當日晚間就表態稱王室成員不該參政，儘管泰愛國黨隔日發聲明會接受國王命令，但選委會仍認為提明的舉動實屬違法並建議憲法法庭解散泰愛國黨。

▲ 支持者7日在法院外等待裁決結果。（圖／路透）

泰國憲法法庭認定，儘管泰愛國黨擁有提名的權利與自由，但提名烏汶叻公主的作法是威脅君主體制的中立。根據法官梅克特拉特（Nakharin Mektrairat）表示，「君主制凌駕於政治之上，為了保持中立，國王、王后、公主永遠不能透過投票來行使政治權利。」

消息傳出後，烏汶叻公主在IG發文表達沮喪難過之意，而泰愛國黨黨魁伊布查普（Preechapol Pongpanich）則表示，他與多名黨派高層「深感悲痛」，直言「不論怎麼樣，我們都會為國家做些好事。」

這已經不是泰國憲法法庭第一次解散政黨。泰國憲法法庭曾在2007年解散泰愛泰黨（Thai Rak Thai），並於2008年12月解散人民力量黨。

烏汶府大學（UbonRatchathani University）政治學院院長提提蓬（Titipol Phakdeewanich）先前接受中央社訪問時提到，解散泰愛國黨的舉動不令人意外，且對政壇應該不會有太大的影響，因為泰愛國黨的支持者不會因此把票投給支持軍政府的政黨，而是投票支持未來前進黨（Future Forward）等小黨，塔克辛的勢力僅稍微減弱。

▼ 泰國將在本月24日舉辦國會大選，是自2014年泰國軍事政變以來首次舉辦的大選。圖為泰愛國黨黨魁伊布查普。（圖／路透）