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慎入！婦罹罕病五官全變形　被譏如「喪屍」只能與狗睡

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▲▼婦患罕病臉毀容。（圖／翻攝自Facebook）

▲婦患罕病臉毀容。（圖／翻攝自Facebook）

國際中心／綜合報導

菲律賓68歲婦人帕塔姆（Librada Patam），疑似罹患神經纖維瘤（Neurofibromatosis），導致全臉變形，大大小小的膿瘡數不清，五官幾乎變形。但她沒有錢就醫，只能一直以恐怖面貌示人，不僅被鄰居譏笑是「喪屍」，還被迫與狗一起睡地上。

據《太陽報》報導，目前為兩個孩子媽的帕塔姆，日常生活與一般常人無異，但卻有著一張「可怕」的臉。她表示，2013年時她擠了一顆小痘痘之後，從此臉上不斷冒出小顆粒，且越長越多，現在幾乎全臉變形，連想正常講話都有困難。帕塔姆哀傷的說，因為家境貧困，只看過一次醫生，服用了6個月的藥物治療，但沒有見效反而日益嚴重，之後便放棄醫治了。她也找過巫師，巫師說她是「被下詛咒」。

迷信的當地村民知道後嚇得看到帕塔姆便如驚弓之鳥，紛紛走避，害怕詛咒會傳染，甚至變本加厲的形容她是「喪屍」。雖然現在仍無法確認疾病的原因，但外界推測是罹患遺傳基因病變的神經纖維瘤。

帕塔姆現在她的生活完全無法跟正常人一樣，每次睡覺時，臉上的小膿包就會自動破掉，流出更多的膿水，只能被迫跟狗一起睡在地板上。當地有女子發現帕塔姆的狀況後相當同情，於是拍下照片，希望有善心人士注意到，並伸出援手幫助帕塔姆。

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關鍵字：菲律賓,帕塔姆,Librada Patam,東南亞要聞

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