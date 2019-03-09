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抗議韓國瑜「瑪麗亞說」　菲國駐台代表致函：負面用詞

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▲▼準高雄市長韓國瑜19日傍晚接受媒體訪問。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜談論雙語教育政策，對於有業者建議可從菲律賓引進英語人才，稱「瑪麗亞怎麼變老師」，引發爭議。菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）代表巴納佑（Angelito Banayo）9日公開致函韓國瑜，表示相當遺憾，並指以「瑪麗亞」談論外國移工用詞負面，希望韓國瑜能夠好好思考。

巴納佑信中寫到，菲律賓為世界第四大英語使用國，全國有92%人口的第二語言為英語，認為韓國瑜用「瑪麗亞」稱呼菲律賓人，對於外國移工是帶有負面意味的用詞。

巴納佑指出，菲律賓政府致力保護在海外工作的人民的尊嚴及貢獻，不讓他們受到未經深思熟慮且不應該存在的標籤化傷害。

巴納佑最後寫道，再繼續支持高雄市府的同時，也希望韓國瑜對此事能好好思考。

韓國瑜日前解釋，今年要開始啟動在高雄開始辦雙語教育，如果從菲律賓聘請英語老師來，必須要思考怎麼突破家長心理的障礙，菲律賓有很多很棒的英語老師，但勢必也會有家長質疑為何不從英、美、澳等地找，韓國瑜強調，菲律賓的外語人才輸出已經很成熟，目前的問題是，若從菲引入師資，高雄的家長接受程度又有多少，所以才會用「瑪麗亞」3個字來做表述。

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