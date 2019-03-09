訪美被降格？柯文哲：國與國真正的外交哪裡是在大廳見

▲柯文哲出席北市政府首長領航共識營。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲16日將啟程訪美，8日市府召開說明會並公布行程，對比過去外流之行程，少了國務院、國防部參觀，被外界質疑被降格。對此，柯文哲9日受訪時反問，「問題是本來的格在哪裡？」，強調人活在世界上take it easy，「什麼降格升格，何必想那麼多？不然那條標準線在哪裡？」

台北市長柯文哲將在16日啟程訪美，全部行程共計9天，預計24日清晨返抵國門。其中，這次市府公布的版本與日前外流之行程有些許出入，國務院、國防部等行程都取消。北市發言人劉奕霆表示，目前公布行程是暫定版本，有很多地方還在確認，市府很多行程都由駐處安排，尊重駐處的決定，沒有層級不夠或行程不夠滿的問題。

對於外界質疑訪美行程被降格，柯文哲表示，「問題是本來的格在哪裡？我也不曉得」；他強調，這也沒什麼，人活在世界上take it easy，「什麼降格升格，何必想那麼多？不然那條標準線在哪裡？」

而桃園市長鄭文燦日前在白宮打卡，也被拿來與柯文哲的行程做比較。柯文哲說，「問題是你要比什麼？」，接著表示「算了」；而是否因為有機會參選總統，因此這次拜會美方態度轉趨低調？柯說，「其實我跟你講，國與國之間真正的外交哪裡是在大廳見？CIA要來找你哪裡是在大廳見？」

柯文哲表示，該做的事情做、做實事，這樣就好了，「每天在那種…，我就很討厭文字上計較，對整個國家的前途沒有好處。」

