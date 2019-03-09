侯友宜11日將親自來拜訪　柯文哲：他就是太客氣

▲柯文哲出席北市政府首長領航共識營。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳家祥／台北報導

2019年雙北合作會議2月23日移師到北海岸舉行，但當天新北市長侯友宜突然因腰傷復發不克出席；而根據北市府規劃，侯友宜將在3月11日親自到台北市政府訪柯文哲。對此，柯文哲9日表示，這個侯市長就是太客氣了，上次雙北首長會議他腰傷不能來，就一直要來拜訪；至於會談內容，柯說，主要淡北快速道路要定案，錢沒有問題北市可以幫忙出。

柯文哲9日上午出席北市首長領航共識營，會前接受媒體聯訪時被問到侯友宜將再11日前來拜訪。他表示，侯市長就是太客氣了，上次雙北合作會議他腰傷不能來，就一直要來拜訪，「我說不用啦，他說不行啦還是要表達一下。」

而屆時雙方將閉門20分鐘，柯文哲說，主要是淡北快速道路要定案，「錢沒有問題我們可以出，可以幫忙出」；至於有沒有要談其他議題？柯說，其實要談的幕僚會議早就都談完了，包括很多主要交通建設，那些大部分都談好了，「剩下…，主要他就是客氣，其他該談的都已經談完了。」

另外，今天的首長領航共識營，北市研考會還請到前內政部長李鴻源來擔任講師，引發媒體關注。柯文哲說，他（李鴻源）還是台灣水利專家，這個不用懷疑，「這幾年越南很多水利、防洪都是找他去幫忙。」

而韓國瑜過去曾傳出要找李鴻源當副市長，媒體追問會不會挖腳？柯文哲想了想說，「他的等級超過副市長」，強調李鴻源還是很有用的人才，但看位置用，因為我們現在缺的副市長是教育、文化、觀光，他的專長是工程。