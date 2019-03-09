訪美將面對兩岸論述考題　柯文哲：題目都知道答案想不出來

▲柯文哲出席北市政府首長領航共識營。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲16日啟程訪美，此次將拜會不少政要被外界解讀為「面試」，攸關2020總統大選態勢；而兩岸關係一直都是美方觀察重點，同時這部分也是柯文哲爭議最多之處，柯「一家親」的論述能否被美方接受將是此次出訪的重點。對此柯文哲受訪也坦言，題目都知道，但答案想不出來。

對於見美方必需要深入探討兩岸論述，柯文哲9日受訪表示，兩岸論述其實老實講，題目我的都知道，可是答案我都沒有想出來，「這是好問題，申論題題目，考試常常是這樣，人家不問你也不知道，真的問了也要想老半天這個怎麼回答。」

另外，北市府8日公布訪美行程規劃，對比日前流出的行程，被外界解讀是「降格」，連外交部都出面澄清，強調北市府參訪團拜會美國行政部門的相關行程，均由市政府自行洽請美國在台協會（AIT）安排，並非由外交部或駐處洽排。

對此柯文哲表示，外交部還是有幫忙，在華盛頓美國政府部門還是叫AIT處理，可是我們到波士頓、亞特蘭大要住哪裡、叫車、翻譯，還是要駐處當地領事館要幫忙，「不然我怎麼知道去紐約去哪一家旅館、哪家餐廳吃飯，我怎麼曉得？所以他們還是有幫忙，怎麼會沒有。」

