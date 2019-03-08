嘉縣警打擊不法　推動「酒駕零容忍 全民皆有責」

▲▼ 中埔分局分局長王立德(圖左二)，為落實及宣誓警方打擊不法之決心，親率相關業務主管前往轄內提供酒類之營業場所，向負責人及消費者，宣導警方加強防制暴力發生及取締酒駕作為，並推動「酒駕零容忍 全民皆有責」觀念。（圖／中埔分局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局中埔分局分局長王立德，為落實及宣誓警方打擊不法之決心，親率相關業務主管前往轄內提供酒類之營業場所，向負責人及消費者，宣導警方加強防制暴力發生及取締酒駕作為，並推動「酒駕零容忍 全民皆有責」觀念。另外，對提供酒類之營業場所業者，應有「代叫計程車」、「代客駕駛」、「指定駕駛」等服務措施，並勸導顧客勿酒後駕車，若有執意酒後駕車者，應迅速通報警察機關，避免發生酒後肇事，以保障民眾生命財產安全。

內政部警政署為防制街頭暴力及酒後駕車防制交通事故發生，採宣導與強勢執法並重，對於夜店、酒店等特定營業場所，持續加強宣導、約制，防範發生販毒、槍擊、聚眾鬥毆滋事及酒客酒後駕車等情事。

對於發生上述違法情事之場所，將依警職法將該處所列為治安要點，採重點及密集方式會同各相關行政單位，執行聯合稽查臨檢及路檢，結合交通違規取締及酒測等勤務，加強執法強度，打擊不法情事。