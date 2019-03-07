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81歲阿伯罹肺癌拒化療！服「大麻油」2個月後...腫瘤急速縮小

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▲▼「大麻油」（cannabidiol oil，CBD oil）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「大麻油」（cannabidiol oil）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國一名81歲的男性罹患肺腺癌（lung adenocarcinoma），但因為年紀大而拒絕化療，後來他自行服用「大麻油」（cannabidiol oil，CBD oil）兩個月，發現腫瘤明顯變小。大麻油中所含的是大麻植株的萃取物「大麻二酚」（CBD），並不具有讓人亢奮的效果。

這個案例被刊登在醫學期刊《SAGE Open Medical Case Reports》上，81歲男病患來自英國斯托克（Stoke-on-Trent），他在20歲到30幾歲的青年時代，每天都抽大約20根菸，在2016年時由於呼吸出現問題到醫院檢查，並在10月確診得了肺腺癌，左邊肺葉出現一個2.5公分乘2.5公分的腫瘤，且癌細胞已擴散至淋巴結。

這名病患在皇家斯托克大學醫院（Royal Stoke University Hospital）接受治療，但因為他拒絕接受化療，腫瘤在2個月後增大為2.7公分乘2.8公分。但是到了2017年11月再度檢查時，腫瘤居然大幅縮小，只剩下1.3公分乘0.6公分大。

醫生詢問之後發現，病患從9月開始自行使用「大麻油」來治療，服用了兩個月，一開始他一次喝兩滴，一天兩次，一周之後改為一次9滴，一樣一天兩次。掃描的結果出爐之後，他就停止服用了，因為「不喜歡大麻油的味道，覺得很噁心」。由於於該病患的生活作息或飲食並沒有太大改變，醫生推測很可能是大麻油的功效。

大麻油中所含的大麻二酚（CBD）本身並不具有讓人亢奮的功效，這是一種從大麻植株中提煉出的萃取物，並且已經被世界衛生組織認定，是具有抗炎、消炎、舒緩疼痛、焦慮等功效的化合物，甚至還能舒緩皮膚敏感泛紅、治療濕疹等皮膚疾病。英國規定可以合法在市面上販售大麻二酚。

然而近年來，專家們已經在一系列的病例和研究結果中發現，CBD可能具有減緩腫瘤生長的功效，因為CBD會在體內產生含氧化學物質，讓癌細胞自行消滅。不過，專家仍警告，這可能只是單一的案例，大麻或是其衍生物可以治療癌症的說法尚未完全得到證實。

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關鍵字：罹癌,癌症,肺腺癌,大麻油

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