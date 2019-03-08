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開1.9km代價700萬！賓士S550「粗暴肢解」成廢鐵　車主心神毀滅：很痛

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社會中心／綜合報導

700萬僅短短10秒就化成泡影！台中市一名經營汽車百貨零件公司的劉姓男子，2017年從國外進口一輛價值新台幣700萬的賓士S550，但卻因托運的葉姓司機一時懶惰，竟直接開著還未掛牌的賓士前往車測中心檢測，才剛上路短短4分鐘、僅開了1.9公里就被員警查緝攔下，最後車子還面臨被沒收、銷毀的命運；劉男在得知賓士車於今（8日）壓毀後，難過直呼「很痛、很傷心！」不願再多談細節。

▲700萬賓士變廢鐵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲700萬的賓士S550因未掛牌上路，落地僅4分鐘就被查扣，並於今日進行銷毀作業。（圖／記者郭世賢翻攝）

據悉，劉男2017年11月從美國進口了這輛賓士S550，並且委託通運公司在車子抵台後先行將其托上大型拖車，再運往車測中心檢測、領牌；怎料當車子運抵基隆港後，通運公司的葉姓司機認為港口離公司只有短短3公里，懶得再開拖車，便逕自跳上還未領牌的賓士豪車開往公司。

葉男才甫上路4分鐘，僅開了1.9公里，旋即就被巡邏的員警發現，並立即將其攔停盤查；當時葉男還一度想逃，與員警展開追逐約800公尺，被攔下後還不以為意，告訴警察「離公司近近的啦」，當場就被警方開出3600元罰單並扣車沒入。

劉男得知後不滿提起訴訟，主張並沒有指示通運公司將賓士車開上路，也沒有同意葉姓司機把車子開到馬路上，不能因為通運公司及司機的疏忽，就把過錯轉嫁在他身上。不過經過2次法院審判，法官都認定警方程序合法，且劉男需與通運公司共同承擔過失責任，判決劉男敗訴，並於今（8日）執行拆解作業，由怪手暴力重砸、銷毀賓士車，短短10秒鐘700萬的豪車就淪為一團廢鐵。

日前得知2審敗訴後，劉男情緒相當低落，直言自己損失很大，「我的心很亂」；在今賓士豪車銷毀後，劉男更坦言「我心很痛、很傷心！」僅表示現在已與通運公司達成和解，不想再談這件事；但通運公司賠償金額多少，劉男則不願透露，希望整件事到此為止。

《賓士S550規格》

性能數據：455hp/5250~5500rpm
排氣量：4663cc
引擎型式： 渦輪增壓、 V型8缸
變速箱：7G-Tronic Plus手自排變速箱
售價：700-900萬

▼對於連摸都還沒摸到一下的賓士車被砸成廢鐵，劉男直言「心很痛」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲700萬賓士變廢鐵。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：賓士,掛牌,怪手,銷毀,台中,S550

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