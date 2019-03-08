影片曝光！怪手暴力肢解「700萬賓士」...網火大譙浪費：捐弱勢更好

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台中一名劉姓男子2017年從國外進口一輛價值700萬的賓士車，沒想到卻因托運司機偷懶，直接開著沒掛牌的賓士上路遭警方攔下，最後車子被沒收銷毀，短短不到10分鐘百萬名車就成了廢鐵。許多網友看完報導後紛紛留言指出，「超級浪費，法官是仇富嗎？改成拍賣所得捐給弱勢不是更好？」

2017年11月，劉姓男子從美國進口一輛700萬賓士車S550，結果委託通運公司去驗車期間，拖車葉姓司機因貪圖方便，竟然從貨櫃場直接開走賓士車；由於賓士車尚未掛牌，落地才4分鐘就遭巡邏員警盯上盤查，被依違反道路交通處罰條例裁罰，除將賓士車沒入外，還開出3600元罰單。

▲10分鐘不到，700萬賓士變廢鐵。（圖／記者郭世賢翻攝）



劉姓車主不滿提起訴訟，主張並沒有指示通運公司將賓士車開上路，也沒有同意葉姓司機把車子開到馬路上，不能因為通運公司及司機的疏忽，就把過錯轉嫁在他身上。不過經過2次法院審判，法官都認定警方程序合法，且劉男需與通運公司共同承擔過失責任，判決劉男敗訴。

基隆監理站接受台中市交通事件裁決處委託，於8日執行拆解作業。從畫面中可以看見，怪手暴力、無情的重砸在百萬賓士身上，令人看了好心痛。劉姓車主得知車子被壓毀時，表示心很痛，不想再談到這件事情，已經與通運公司達成和解。

許多網友看完報導後紛紛留言「該處理的不處理，專處理這種鳥事，台灣法官要不要也用怪手敲一敲好了」、「酒駕抓到一律銷毀，再送鞭刑大概是最有用」、「雖然療癒，但賣錢不是很好嗎」、「其實變通一下，拍賣掉，把錢用在弱勢團體不是一舉兩得嗎」。

《賓士S550規格》

性能數據：455hp/5250~5500rpm

排氣量：4663cc

引擎型式： 渦輪增壓、 V型8缸

變速箱：7G-Tronic Plus手自排變速箱

售價：700-900萬

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