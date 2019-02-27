魷魚粥砸蔣中正銅像狂喊「殺人魔王」　獨派人士：為轉型正義

記者柳名耕／台北報導

在228前1天，位在中正區的「中正紀念堂」遭1名台灣國獨派人士闖進，該名男子進入管制區後，就拿出魷魚粥朝蔣中正銅像丟，四周的駐衛警以及中正一分局員警隨即上前壓制，目前已經帶回派出所，後續需等主管機關文化部決定是否提告。

▼陳峻涵遭員警團團包圍，最後帶回仁愛路派出所。（圖／翻攝自陳峻涵臉書）

據了解，獨派人士台灣國辦公室主任陳峻涵為了「轉型正義」，在27日下午1點時許，帶著2包「魷魚粥」闖進中正紀念堂，當時有許多民眾正在觀看儀隊交接，不過陳男卻直接闖進管制區，把魷魚粥直接丟向蔣介石銅像，並大喊「殺人魔王蔣介石」。

事情發生當時，中正紀念堂的駐衛警以及轄區中正一分局員警趕緊上前壓制，不過陳男卻不斷地怒吼「殺人魔王」，最後被員警帶回仁愛路派出所，目前還需等主管機關文化部是否提告。

在事發後，陳峻涵臉書上就PO出新聞稿，如下：

鄭麗君部長被掌摑事件沸沸揚揚鬧了兩天後無聲無息，社會大眾隨即又將目光投注在2020的總統大選的人選上，而忘記了轉型正義這個影響台灣世世代代的重要課題，台灣國辦公室要提醒最該為轉型正義負責任的蔡英文總統，切勿讓台灣人民因為轉型正義未能落實，而以選票教訓民進黨。

228大屠殺的歷史真相遲遲未能公布是轉型正義的最大諷刺,而其更造成無數的悲慘故事，當中有些故事被以某種型式流傳下來，喝魷魚糜便是其中之一。話說，時任228事件處理委員會常務委員的林連宗參議員，因故於3月9日留宿李瑞漢、李瑞峰律師家中，而在那個物資缺乏的年代，李氏兄弟只能以僅有魷魚糜招待，席間三人被蔣介石的軍人強行捉走，從此下落不明，只因他們都是蔣介石下令誅殺的台灣社會菁英。因此，台灣國辦公室特別以魷魚糜怒砸蔣介石的舉動，提醒台灣人民莫忘了228的慘痛教訓，也藉此凸顯中正廟暨全國各地蔣介石威權銅像存在的荒謬性。

台灣國辦公室曾在元旦當天,於台東縣向蔣介石銅像潑漆，期盼2019年的轉型正義工程可以如全台最早看到的日出一般，蓄勢待發、無奈，時至今日仍不見蔡政府有具體作為，令人惋惜。

台灣國辦公室主任陳峻涵表示，綠營在九合一選舉敗選後，氣氛低迷，欲振乏力，而落實轉型正義本就是蔡總統的重要政見；蔣介石銅像更是轉型正義最應立即處裡的對象,,蔡英文總統若能以回應習近平一國兩制的強硬態度，果斷去除蔣介石的威權圖騰，落實轉型正義，除了讓正義得以彰顯外。相信也必然可以為本土政黨注入一劑強心針。