世界巡迴最終站 「吉卜力動畫手稿展」1400幅真跡完整曝光

▲「吉卜力動畫手稿展」，民眾可以和喜愛的卡通人物拍照留念。（圖／聯合數位文創提供）

生活中心／台北報導

不論是可愛的龍貓、千尋、無臉男，還是帥氣的霍爾、白龍、阿席達卡，這些耳熟能詳的卡通人物，是許多大小朋友的美好回憶。但你知道嗎，這些迷人的角色是怎麼樣誕生的？又如何從平面躍然紙上變成動畫。想要一虧幕後秘辛，就一定不能錯過在中正紀念堂展出的「吉卜力動畫手稿展」。

「吉卜力動畫手稿展」完整公開了高畑勲、宮崎駿導演的創作手稿，從早期「風之谷」到近期「回憶中的瑪妮」，一次展出吉卜力工作室歷年代表作品，更有吉卜力工作室尚未成立前參與創作的「小天使」與「小安妮」等33個作品，全展共計約1400幅真跡手稿。

▲▼全展共計展出約1400幅真跡手稿讓粉絲大飽眼福。（圖／聯合數位文創提供）

粉絲們不僅可以從手稿中一探動畫的誕生過程，包括人物設定、背景處理、關係位置與動作指示等，更能經由手稿流暢線條，感受角色們細膩的表情張力與生命力，再加上情感滿溢的風景魅力，完整傳達吉卜力動畫的世界觀。這一次展覽也將公開高畑勲與宮崎駿導演的訪談影片，可以窺見大師們難得一見的訴說與告白。

▲▼「吉卜力動畫手稿展」完整公開了高畑勲、宮崎駿導演的創作手稿。（圖／聯合數位文創提供）

不僅如此，場內還設計了3D錯視互動拍照區，民眾彷彿跌進吉卜力動畫經典場景裡，各處巧妙的互動裝置，讓粉絲們不僅有看，更有得玩，還能和喜愛的卡通人物盡情拍照。展覽紀念商店不僅從日本精選熱銷品項，更獨家販售展覽限定商品，絕對能讓粉絲買到大呼過癮。

更難得的是，這一次「吉卜力動畫手稿展」台北站，是世界巡迴展出的最後一站，展期結束後，這些珍貴的吉卜力真跡手稿，就將回到日本吉卜力保管收藏，因此想要一窺兩大導演創作秘密的台灣粉絲們，可得把握機會。

▲展場內規劃了各種設計互動裝置。（圖／聯合數位文創提供）

【吉卜力動畫手稿展】展覽訊息

展出日期：2019年1月19日（六）至2019年04月18日（四）

展出時間：週一至週日10:00~ 18:00（17:30停止入場）

展出地點：國立中正紀念堂1展廳

主辦單位：聯合數位文創、吉卜力工作室、NEUTRAL CORPORATION

協辦單位：國立中正紀念堂管理處

udn售票網：http://bit.ly/2Axxj7i

官網：http://bit.ly/2ESPwAm

粉絲專頁：https://www.facebook.com/STUDIOGHIBLILAYOUTDESIGNS/

