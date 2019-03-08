假貨商手段高明　打假達人公開網購常見4大被騙陷阱

▲電商假冒猖獗，稍一不慎，就有可能買到假貨。（圖／pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

網路購物最怕買到假貨，根據統計，2017年進口假冒和盜版商品價值總額已飆升到1兆400萬歐元，其中大部分假貨商品，都是由電商通路賣出。網購商家不計其數，商品真假有時難辨，電商打假達人張力為此公開仿冒商4大陷阱，教民眾識破他們的造假手段。

電商打假專家、simplyBrand創辦人暨執行長張力指出，假貨商現在手段愈趨高明，不僅仿真度越來越高，出貨速度甚至比品牌商快，有的還會修改物流配送紀錄，讓民眾誤以為是在原產地購買或原廠出貨，或是偽造產品說明書混淆視聽；民眾除了應避免在網路上購買價差過大的產品，另要留心代購也可能出現陷阱。

如何分辨真假，張力表示，網路價格過於便宜的賣家，民眾就必須提高警覺，此外，目前假貨雖然能夠做的跟真品相似度極高，仍然有許多可辨別的撇步，以安耐曬防曬油為例，假貨的商標圖案有很多地方印刷模糊、字體偏細，仔細觀察仍可看出細微差異，且真品包裝開口有連接，假貨卻是沒有；另外，假貨售價只有真品的10分之1不到，價差太大，而代購加上稅和運費的總價若低於原產地，假貨的機率也很高。

另外像是人氣很夯的Dyson吹風機，張力以累積多年的經驗提到，假貨開關處的藍色原點、出風口的連接處都顯得粗糙，而仿冒商雖然連說明書都造假，但印刷顏色偏淺，若仔細與真貨比對，還是能看出不同。

simpyBrand是全球第一家運用AI雲端智能、大數據和區塊鏈技術打擊電商假貨的公司，成立5年來，手中品牌客戶超過百位，張力號召全球民眾一起來當電商警察，覺得有問題的網路賣家，可以透過APP主動向simplyBrand檢舉並獲得獎勵。

